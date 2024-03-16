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中職／跨季6連不敗！悍將擋住雄鷹反撲 姚冠瑋轟3分砲

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
中職官辦熱身賽，富邦悍將隊姚冠瑋敲出三分砲。圖／富邦悍將隊提供
中職官辦熱身賽，富邦悍將隊姚冠瑋敲出三分砲。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將隊今天靠著先發投手江國豪先發4.2局無失分演出，與牛棚聯手擊敗台鋼雄鷹隊，加上陳真2安打、2分打點，姚冠瑋貢獻3分砲，以7：5拿下勝利，在官辦熱身賽跨季6連不敗，持續逼近聯盟紀錄。

悍將靠著3局上的4支安打加上對手失誤，一口氣攻進3分取得領先，江國豪先發4.2局被敲3支安打，無失分，另有4次三振、2次四壞保送，帶著3：0領先退場休息。

接手的藍愷青讓王柏融敲出滾地球出局後，投了1.1局無失分，接著黃保羅更是投出三上三下，含1次三振，曾峻岳8局下登板雖然被曾子祐敲安，又對王柏融投出四壞，但接下來靠著2次三振及1次滾地球出局，守住危機。

陳真今天4打數2安打、2分打點，包含8局上的適時安打為悍將追加1分；姚冠瑋則是在9局上從王溢正手中敲出三分砲，擴大領先優勢。

雄鷹展現韌性，9局下1出局後從陳世嘉場地安打開啟攻勢，接著2保送形成滿壘，曾子祐敲安、王柏融保送各有1分打點，洋砲魔鷹一棒敲回2分，2出局後黃劼希保送又是滿壘，悍將換上李建勳接替陳冠勳，才抓到最後1個出局數，避免被翻盤。

悍將在去年官辦熱身賽打出8勝2敗佳績，今年官辦熱身賽前3戰也取得2勝1和，加上去年最後3場勝利，跨季6連不敗，而熱身賽聯盟紀錄是2022年中信兄弟、2014年Lamigo桃猿的8連不敗。

中職官辦熱身賽，富邦悍將隊陳真2安打、2打點。圖／富邦悍將隊提供
中職官辦熱身賽，富邦悍將隊陳真2安打、2打點。圖／富邦悍將隊提供
中職官辦熱身賽，富邦悍將隊先發投手江國豪。圖／富邦悍將隊提供
中職官辦熱身賽，富邦悍將隊先發投手江國豪。圖／富邦悍將隊提供

台鋼雄鷹 富邦悍將 曾子祐 王柏融

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