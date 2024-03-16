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中職／熱身賽最大逆轉秀！猛獅9局下攻5分 狠咬猿一口

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
統一獅隊靠著許哲晏的再見二壘安打，演出中職官辦熱身賽史上最大逆轉秀。圖／統一獅隊提供
統一獅隊靠著許哲晏的再見二壘安打，演出中職官辦熱身賽史上最大逆轉秀。圖／統一獅隊提供

統一獅隊在今天中華職棒官辦熱身賽演出史上最大逆轉秀，9局下面對5分落後，一口氣攻下6分逆轉戰局，靠著許哲晏的再見二壘安打，以7：6反咬樂天桃猿隊一口。

中職官辦熱身賽過去9局上領先卻被逆轉的紀錄，最多就是1分差的比賽，而今天獅隊則是以1：6落後進入9局下，面對剛換上場的陳柏豪，連敲6支安打，柯育民、張偉聖的安打各有1分打點，潘傑楷一棒敲回2分，追到1分落後。

此時林佳緯選到保送延續攻勢，陳柏豪好不容易三振抓到1出局，但也退場休息，接替的林華偉被許哲晏敲出右外野的二壘安打，一棒送回2名跑者，逆轉比數。

猿隊今天打線表現不俗，全隊12支安打，林泓育3打數2安打都是長打，1發陽春砲跟一支2分打點二壘打，貢獻3分打點，只不過打回的分數不夠花。

猿隊先發投手陳克羿69球投滿5局，被敲3支安打只掉1分，眼見要到手的勝投飛了；獅隊勝騎士先發4局被敲7支安打，丟掉3分，避免吞敗。

中職 林佳緯 樂天桃猿 統一獅

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