中職／首局就開轟！教練葉君璋也驚訝 吉力吉撈：很enjoy那個moment

味全龍隊今天在官辦熱身賽以6：1擊敗中信兄弟隊，搶下中職史上在台北大巨蛋熱身賽的第一場勝利，吉力吉撈．鞏冠首局就把首轟也搞定，讓總教練葉君璋直呼驚訝，吉力吉撈．鞏冠則透露是很輕鬆去打，「很enjoy那個moment。」

官辦熱身賽首度攻進台北大巨蛋，衛冕冠軍龍隊強勢開局，吉力吉撈．鞏冠以兩分砲啟航，挑戰中外野大牆，展現兩屆全壘打王的砲管。

葉君璋直呼，「讓我滿驚訝，這球一看就是全壘打，在這裡不容易。」吉力吉撈．鞏冠指出，當下身體滿放鬆，專注在對決、也有打準，才有辦法飛出去。

儘管台北大巨蛋給外界打者墳場的印象，但他說，「只要確實咬中，打起來感覺球還滿會飛。」他坦言球場感覺很大，但抱持輕鬆擊球、全壘打順其自然的想法，「很enjoy那個moment。」話鋒一轉聊起自己感覺腳步好輕，「可能我這個NIKE釘鞋很好穿。」

搶下中職選手在大巨蛋的第一轟，接下來目標是否放眼例行賽第一轟？吉力吉撈．鞏冠說：「沒有想那麼多，還有幾場熱身賽，把身體狀況調整好，接著球季開打，希望球隊可以贏球。」