中職／旅美雙寶失5分不同解 兄弟教頭解惑1局換捕原因
中信兄弟隊今天在官辦熱身賽遭到味全龍隊痛擊，投打全面皆輸，兩位旅美回歸的年輕投手徐基麟、林暉盛表現都有動盪，總教練平野惠一看兩位選手表現，認為徐基麟在換捕手後有回穩，林暉盛則是確實有沒有做好的功課。
兄弟今天在台北大巨蛋以1：6落敗，全隊僅1安打，談到打線狀況，平野指出雖然只有1安打，但之前打線狀況還不錯，不希望選手產生在大巨蛋就打不好的想法，「我們之後在這邊還有很多比賽，需要再調整。」
投手群丟掉6分，徐基麟先發4.2局被敲3安打、失2分，首局遭吉力吉撈．鞏冠揮出兩分砲；林暉盛把關的第6局麻煩更大，因控球不穩先出現2保送、1安打形成滿壘，捕手高宇杰在此時發生捕逸掉分，林辰勳安打、張政禹高飛犧牲都添打點，讓龍隊單局攻下3分。
平野指出，徐基麟看得出來一開始滿緊張，「換了捕手後，讓他有喘口氣的感覺，後面就還不錯，很期待他的下一場比賽。」至於林暉盛，平野直言，這場比賽有給他一些功課，「很可惜在這部分沒有做好，包括要怎麼面對打者、控球的部分，還是比較不理想。」
兄弟先發捕手徐博瑋開賽僅蹲捕1局就被換下，平野對此直言，春訓開始就有和捕手一直強調，投手在第一局最容易不穩，怎麼帶領度過第一局對比賽很關鍵，「這也是今天換捕手的原因，博瑋一下來後也有馬上和他說，他也知道哪些地方沒做好，對他的下一場比賽也是抱持期待。」
平野進一步提到，今天是球隊休假回來後的第一場比賽，前幾年就一直在強調，放假回來的第一場、第一局、第一球就要進入狀況，「之後也會繼續一直強調這件事。」
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