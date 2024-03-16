中職／味全龍6：1勝兄弟！黃韋盛敲安避免留大巨蛋黑歷史

台北大巨蛋迎接史上第一場中華職棒賽事，官辦熱身賽今天湧入19898人觀戰，味全龍隊吉力吉撈．鞏冠首局就敲兩分砲先聲奪人，投手群聯手封鎖中信兄弟隊打線，讓兄弟直到第8局才敲出首支安打，龍隊擦身無安打比賽，終場仍以6：1贏球。

兄弟由徐基麟先發4.2局被敲3安打、失2分，送出5次三振，首局以保送開局後，吉力吉撈．鞏冠挑戰中外野揮出兩分砲，搶下中職選手在大巨蛋的第一轟。

龍隊持續攻城掠地，林暉盛第6局控球不穩，先因2保送、1安打形成滿壘，高宇杰在此時捕逸掉分，林辰勳安打、張政禹高飛犧牲打都添打點，龍隊單局攻下3分，擴大為5：0領先。

龍隊由洋投艾璞樂先發4局無失分，未被敲出安打，唯一上壘者是第二局陳子豪因一壘手郭嚴文接球失誤上壘，隨後再因艾璞樂牽制失誤進壘，但兄弟無法再越雷池一步。

龍隊換上牛棚後繼續封鎖兄弟打線，陳禹勳、呂詠臻都讓兄弟摸不到一壘，從第2局到第6局一度讓兄弟打者15上15下。把關第8局的林凱威被黃韋盛敲出二壘打，護送失誤上壘的江坤宇跑回分數，這支安打一併為兄弟打破安打、得分欄位的「0」，避免在大巨蛋留下黑歷史。