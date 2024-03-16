中職／連5K後…王柏融敲滾地出局 險平史上最慘紀錄

從日職返台加盟台鋼雄鷹隊的「大王」王柏融，進入官辦熱身賽手感變冷，連吞5次三振，差點追平聯盟史上最慘紀錄，但也已與2人並列史上第二。

雄鷹今天在官辦熱身賽第二戰對上富邦悍將隊，王柏融前兩打席面對先發投手江國豪，都吞下三振，加上昨天首戰對前東家樂天桃猿隊3打席也全數吞K，今年官辦熱身賽開打後連5K，5局下改對上中繼登板的藍愷青，第一球就積極揮棒，敲出一壘滾地出局。

中職熱身賽自2006年有紀錄以來，單季最多連續打席被三振是6次，出現在去年中信兄弟詹子賢身上，另外2018年兄弟打者陳子豪、2020年味全龍隊曾陶鎔也曾連5打席挨K，不過從熱身賽首戰開始連5K，王柏融是第一次。

悍將靠著3局上的4支安打加上對手失誤，一口氣攻進3分取得領先，江國豪先發4.2局被敲3支安打，無失分，另有4次三振、2次四壞保送。