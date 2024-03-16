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中職／周思齊IG紀錄兄弟有感人番外篇 王光輝也站上大巨蛋了

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
周思齊近期透過IG留下「兄弟記憶」，今天意外讓已逝的兄弟傳奇球星王光輝也站上台北大巨蛋。圖／截圖自周思齊IG
周思齊近期透過IG留下「兄弟記憶」，今天意外讓已逝的兄弟傳奇球星王光輝也站上台北大巨蛋。圖／截圖自周思齊IG

周思齊決定在今年球季結束後告別選手生涯，為最後一季留下紀念，在IG按照背號逐一留下與中信兄弟成員的合照，以為已是完結篇，今天卻見感人一幕，王光輝的公仔踏上台北大巨蛋草皮，而這一切其實原先不在周思齊的計畫內。

42歲的周思齊為中職現役最高齡選手，他的告別從2月初就埋下暗示，開始在IG貼出與隊友、教練的合照，從背號0號貼到101號的選手，他坦言從一開始就計畫在記者會前全部貼完，今天卻在賽前意外見到「輝老大」。

從小就是象迷的周思齊，自己也有隻王光輝的公仔，比這隻更大隻、痣也更大顆，原本是計畫之後找機會帶來大巨蛋拍照，結果今天賽前看到正巧有球團人員帶著王光輝公仔來找王威晨簽名，他也因此突發奇想讓「輝老大」在今天站上大巨蛋，他寫著：「王光輝站上巨蛋了」、標註「#二十六號」，周思齊說：「帶他來走走。」

周思齊對這隻公仔也有明確的記憶，「那隻是最像的，是一整組，我就是沒有那隻。」這款公仔在2004年發行，共有25款、23名球員，據信為中職史上首度大量製作公仔販售，當時每隻售價250元。

中職 周思齊 王光輝

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