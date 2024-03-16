中職／明星賽在大巨蛋有難度 卡商業活動談判空間小

台灣棒球迷「喊」出來的台北大巨蛋，首度排官辦熱身賽就刷新觀眾紀錄，但據了解，因商業活動卡檔期談判空間有限，預計7月舉辦的明星賽想在台北大巨蛋開打現階段看來有難度。

1991年中職總冠軍賽職棒球迷高喊「我們要巨蛋」的聲音，經過32年、去年底台灣棒球迷終於完成在台灣首座巨蛋球場看球的心願，台北大巨蛋啟用首個正式對外國際賽為亞洲棒錦標賽。

台北大巨蛋對台灣棒球圈和棒球迷的意義重大，今年也將正式加入中職例行賽使用球場，中職今、明兩天在台北大巨蛋安排2場官辦熱身賽，今天首戰由中信兄弟與味全龍隊交手、票房逼近2萬人，從官辦熱身賽開始就看出大巨蛋「吸票」功力。

中職年度重點賽事之一「中職明星賽」預計7月底舉行，知情人士表示，去年底中職就開始積極向遠雄爭取，希望可以把檔期留給棒球迷，讓台灣棒球迷可以在巨蛋球場享受「棒球嘉年華」盛宴，若真因為商業活動壓縮棒球賽事空間很可惜。

年初中職拜會台北市長蔣萬安時，蔣萬安有允諾協助了解，期盼明星賽在台北市舉辦；但據了解，目前館方給予的談判空間似乎不大，今年中職明星賽想在台北大巨蛋舉行，有可能因為商業活動卡位無法如願。