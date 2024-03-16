中職／穿上黃衫萌度有岳東華認證 陳俊秀看象迷嚇死人

陳俊秀穿上中信兄弟隊球衣，從象迷的「你秀」變「我秀」，被問到有沒有覺得自己變可愛，他笑答：「感覺他們（象迷）原本就很喜歡我。」兄弟球迷多，同時也代表更多目光聚焦，但他說已經征戰職棒這麼多年，並不畏懼這些聲音，「想辦法把自己做好就好。」

兄弟今年最大補強就是一壘砲陳俊秀，3月2日已在讀賣巨人軍來台賽事感受過象迷威力，接下來還有滿檔大巨蛋賽事等著他。

陳俊秀也說：「來兄弟第一年，就在巨蛋有那麼多比賽，我覺得還不錯。」他說選手到場時間很早，有太陽的天氣對體力消耗很大，在大巨蛋打起來很舒適，今年可以常常在大巨蛋比賽讓他很期待。

感受象迷的應援，陳俊秀說：「覺得人很多、聲音很大，象迷很猛，嚇死人，很像在打國家隊。」被問到黃色球衣版的陳俊秀是不是真的有比較可愛，他笑答不知道，「我有問過東華，我穿黃色怎樣，他說很好看啊！」

兄弟擁有百萬象迷，有雄厚的球迷基礎，同時也代表更多的關注目光，面臨的檢討聲浪可能更多，陳俊秀說得平常，「球迷多，自然各種聲音會比較多，打那麼多年了，這些都還好。」他笑說，「別隊也是會有來罵的，一樣意思，就是想辦法把自己做好就好。」