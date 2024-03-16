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中職／小葉有票→小葉有證 葉君璋看大巨蛋說選手幸福

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
首度在大巨蛋室內棒球場領軍，葉君璋直呼現在選手很幸福。。 聯合報系資料照
首度在大巨蛋室內棒球場領軍，葉君璋直呼現在選手很幸福。。 聯合報系資料照

台北大巨蛋看球場上的視角，味全龍隊總教練葉君璋從去年亞錦賽的觀眾席切換到現在的一壘側休息室，首度在室內棒球場領軍，葉君璋直呼現在選手很幸福。

大巨蛋在去年亞錦賽首度舉辦正式比賽，葉君璋兩度進場看徐若熙先發的比賽，坐在本壘後方的位置關心子弟兵，以「觀眾」身分先體驗大巨蛋，今天首度以教練身分進入場內督軍，從拿票進場到拿證入場。

選手時期曾在台北市立棒球場出賽，如今看著大巨蛋的出現，今天領軍在室內棒球場出賽，葉君璋說：「現在球員很幸福，我也是。」被問到室內球場需要提醒的事情，他笑答：「草皮不要踩壞吧！」

葉君璋指出，其實沒有那麼複雜，相信打過一兩場選手就會習慣，「他們都知道來到這裡要注意哪些東西，不用提醒太多。」

中職本季為了加速比賽節奏導入多項新規，看待突破僵局，葉君璋直呼有趣，「滿有趣，有助於比賽不會拖長，教練要考慮的面也會變多。」投球時鐘則認為對龍隊影響不大，「我們球隊本來就滿快，正常來說除非暗號看錯，不然應該不會超過時間，還是會請選手注意。」

中職 棒球 葉君璋

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