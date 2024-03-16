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中職／周思齊哽咽告別 大巨蛋辦引退賽

聯合報／ 記者陳宛晶／台北報導
中信兄弟球星周思齊昨天在引退記者會上哽咽掉淚。記者余承翰／攝影
中信兄弟球星周思齊昨天在引退記者會上哽咽掉淚。記者余承翰／攝影

面對選手生涯最後一年到來，周思齊含淚告別，他自承：「我是一個愛棒球的人，要卸下球衣很難接受。」儘管腦海中已想過無數畫面，情緒卻是沙盤推演不來，昨天在引退記者會上哽咽到說不出話來。

42歲周思齊為中職現役最高齡選手，將在今年球季後引退，先在記者會上述說心境，周思齊說：「今年是我最後一年，我要很認真跟每個球迷說謝謝。我很榮幸可以穿上兄弟球衣，加入中信大家庭，可以被百萬象迷疼愛是我的幸福。」他以「老朋友」稱呼一路上支持、陪伴的人們，「你們的老朋友要退休了，可以來看我一下，我們最後聚一聚，好嗎？」

周思齊數度哽咽無法言語，他回想前一次類似場景是在2008年頒獎典禮，當時米迪亞假球事件爆發，周思齊在亂世之中屹立不搖，才有之後的黃金歲月。回憶來時路，他想到的卻不是自己，而是投入在這個產業的人，「因為他們沒辦法說他們的苦楚，但我是有機會說的。」

周思齊身著的兄弟16號球衣是否引退還是未知數，他期許打下讓這個背號更加偉大的成就，「當然希望可以背號引退，但我必須要夠格，差兩次盜壘（百盗）希望能達成，達到千安百轟百盗，我才夠格。」至於退役後的下一步暫留懸念，周思齊對公司管理、行政更有興趣，球團也將視為重點人才培養。

周思齊引退賽預計在台北大巨蛋登場，儘管兄弟在8月初後就無大巨蛋賽程，但領隊劉志威透露正在努力，有望將例行賽最後一周賽程主場移往大巨蛋，讓周思齊在「百萬象迷」面前說再見。

周思齊 大巨蛋

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