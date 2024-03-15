中職／雄鷹首戰險勝猿 顏清浤失誤後又美技

台鋼雄鷹今天首次在官辦熱身賽出戰，對手正好是樂天桃猿隊，不少雄鷹戰將曾效力猿隊，賽前雙方一陣寒暄，比賽仍認真對決，雄鷹一度因失誤讓出領先，但在9局上翻盤並靠雷公守成，最終以6：4擊敗猿隊，搶下頭彩。

雄鷹隊推出從統一獅隊交易來的江承諺先發，前3局僅面對低消9人次，3局下雖有四壞保送，但靠盜壘阻殺形成另類三上三下，4局下則是因林立安打並靠盜壘加上失誤進占三壘，梁家榮的二壘打丟掉1分。

不過最終江承諺5局投完也只掉1分，被敲2支安打，另有6次三振、2次四壞保送；猿隊先發投手曾仁和則是4.2局被敲7支安打，但只掉1分非責失。

雄鷹打線在1局上由曾子祐敲出隊史熱身賽首安，2局上3支安打形成滿壘，葉保弟敲出的內野滾地，猿隊因一壘手廖健富漏球沒能完成雙殺，讓雄鷹得到第1分，6局洪瑋漢代打1分打點、7局魔鷹靠暴投回壘得分。

雄鷹以3：1領先進入8局下，接手的賴鴻誠開局被連敲2安，隨後投出三振，接著林智平敲出的左外野落地安打，外野手顏清浤「火車過山洞」失誤，讓球從雙腿間滾到後方，不僅壘上兩名跑者都回來得分，林智平也連繞4個壘包衝回本壘，猿隊逆轉為4：3。

不過9局上換雄鷹反擊，舒治浩控球不穩，1出局後2次四壞保送中間夾1支安打，形成滿壘，杜家明敲出中外野飛球雖距離不遠，但三壘代跑的高聖恩快腿挑戰本壘成功，形成高飛犧牲打追平，接著又因暴投形成二、三壘有人，黃劼希的二壘安打一棒兩分逆轉比數。