中職／2場大巨蛋熱身賽有表演嘉賓 16日門票賣破1.9萬張

中華職棒官辦熱身賽將在明天迎來首場台北大巨蛋賽事，目前初估16日首戰將超過1.9萬人進場，次日也逼近1.5萬人，第一天賽事剩餘門票不到千張，有望挑戰最高上限2萬人，已經確定是中職熱身賽史上最高票房紀錄。

聯盟公布台北大巨蛋賽前表演嘉賓亮相，周六由知名樂團「美秀集團」打頭陣，排灣族創作歌手「MATZKA」在周日帶來開場表演，將在熱身賽帶來多首歌曲，嗨翻大巨蛋。

今年熱身賽首度加入「假日女孩應援」，凡周六、日場次均有規畫女孩應援，也讓球迷提早熱身，重新熟悉球員應援。

官辦熱身賽持續熱賣中，球迷可透過全國7-11統一超商門市機台或ibon售票網站購買，大巨蛋場次500元，其他場次平日250元、假日300元，預售票享85折優惠。