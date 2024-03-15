影／記者會上哽咽告別 周思齊：被百萬象迷疼愛很幸福

中信兄弟球星周思齊將在今年球季結束後告別選手生涯，他今天在引退記者會上哽咽表示，自己是一個很愛棒球的人，要卸下球衣會很難接受，並坦言儘管想像過無數版本，但時間到來的這一天，還是沒能忍住眼淚。

周思齊在記者會一開始就忍不住淚水，他說：「上一次有這麼多媒體、我穿那麼帥、還流眼淚，應該是在08年頒獎典禮。」隨後哽咽地久久不能言語。他說從那一年的頒獎典禮到現在，自己是幸福的，許多球迷一路鼓勵、支持，希望他繼續走下去。