中職／亂世堅持成就黃金歲月 周思齊談假球案想到更辛苦的人

同樣是西裝筆挺站在媒體面前淚流，周思齊回憶起的2008年頒獎典禮，是他棒球生涯的重要斷點，在低谷堅持下來，才有之後的黃金歲月，今天回憶起當年假球風波，他想到的卻不是自己，而是投入在這個產業的人，「因為他們沒辦法說他們的苦楚，但我是有機會說的。」

周思齊將在今年球季後告別選手生涯，今天球團為他舉辦引退記者會，周思齊還沒開口已經紅了眼眶，開頭就回憶起上次類似場景，就是在2008年頒獎典禮。

當年爆發米迪亞假球事件，整支球隊沒了，周思齊在亂世之中屹立不搖，接著在特別選秀獲得從小就喜歡的兄弟象隊挑選，展開職棒生涯第二人生，談起穿上兄弟黃衫，周思齊最多次出現的詞彙是「幸福」，他感性述說：「我很榮幸可以穿上兄弟球衣，加入中信大家庭，可以被百萬象迷疼愛也是我的幸福。」

談到2008年假球風波，周思齊說是影響台灣棒壇的重大動盪，「我也捲入其中，我個人是很辛苦沒錯，但我認為這個產業的人會更辛苦，因為他們沒辦法說他們的苦楚，但我是有機會的。」

當時求助無門的他，尋求牧師幫助，周思齊說：「牧師一直跟我講，最重要是這個人成就於的價值、而非價格，當你糾結在價格時會失去對價值的追尋。這也是我這10幾年來一直在努力的，成為一個有價值的球員，不僅止於數字。」

走一趟低谷，周思齊有更深體悟，「在台灣這個土地發揮這個球員可以發揮的影響力，雖然時光背景不同，但那是一段沉重、不能忘記的記憶。」