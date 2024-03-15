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中職／周思齊下一步對公司治理更有興趣 感謝中信給機會

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
周思齊即將在今年球季結束後告別選手生涯。記者余承翰／攝影
周思齊即將在今年球季結束後告別選手生涯。記者余承翰／攝影

周思齊今年球季後告別選手生涯，下一步規畫已多次表明對教練職沒興趣，中信兄弟球團視他為重點人才，領隊劉志威表示，「他的能力、他的宏觀可以幫助台灣棒壇，他是這樣的人才，球隊對他有培養計畫。」

打滾職棒20年，周思齊對於告別選手身分有感傷，記者會上忍不住淚流，外界關心他的退役生活將切換到什麼身分，而他過去已多次表達無意當教練。

周思齊坦言，「教練職一直沒有在我的生涯規畫，一直有和董事長、領隊溝通，我比較想朝其他方向。」他說台灣教練人才是足夠的，「我想做有別於教練職務的事情，我對公司治理、行政管理是很有興趣的，也想朝這方面學習。」

周思齊感謝公司願意給他機會，「這在過去球隊母集團是不可能的事情，我很感謝也很感恩中信願意給我這個機會。」

周思齊的下一份職務尚未公開，劉志威表示，公司對周思齊有栽培計畫，但畢竟當選手這麼久，需要時間和空間，「公司把他當作重點人才規畫，也不用等退休，我們有很多希望投入在這個環境的事情，需要這方面的人才加入，他就是我們是為重點的人才培養。」

中信兄弟 周思齊

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