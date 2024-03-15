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中職／舊6隊時期僅紙上談兵 例行賽首見三地開打考驗遙控器

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
中華職棒官辦熱身賽將在明天迎接三地開打，焦點賽事為台北大巨蛋中信兄弟與味全龍隊之戰。 聯合報系資料照
中華職棒官辦熱身賽將在明天迎接三地開打，焦點賽事為台北大巨蛋中信兄弟與味全龍隊之戰。 聯合報系資料照

中華職棒官辦熱身賽將在明天迎接三地開打，焦點賽事為台北大巨蛋中信兄弟與味全龍隊之戰，熱身賽三地開打並非首見，但等時序到了3月31日就會寫下空前紀錄，儘管六隊以上的賽季過去也曾有過，但例行賽三地開打卻是頭一遭，遠古時代數次在領隊會議中討論三地開打，但最終都未達成共識，今年將成頻繁風景，考驗球迷的遙控器如何抉擇。

中職在1993到99年都是六隊以上，接著在2003到08年維持六隊規模，曾有一天三戰、四戰，但僅限在兩座球場進行，不曾一天使用三個球場。

若加上台灣大聯盟，才會出現一天三座、四座球場有職棒比賽的狀況，台灣首度出現一天四地有職棒賽事為1998年3月14日，當天中職在立德棒球場、新莊棒球場以及台灣大聯盟在嘉義市棒球場、羅東棒球場進行比賽。

中職熱身賽曾在2004年出現三地開打，但例行賽不曾有過，六隊以上時期不乏三地開打的討論，主要考量周五到周日球迷進場意願較高，因此有球隊希望比賽集中到周末，以三地開打方式進行，但最終都未達成共識，包括裁判組、工作人員、轉播頻道數量能否因應都是球團顧慮，也有球隊擔心媒體採訪人手不足。

今年3月31日將是中職史上第一次三地進行比賽，當天在台北大巨蛋由味全龍、中信兄弟隊交手，新莊棒球場樂天桃猿迎戰台鋼雄鷹隊，台南棒球場統一獅面對富邦悍將隊，而三地開打也會是本季頻繁風景。

中信兄弟 中職 棒球

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