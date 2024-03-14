中職／史上首場突破僵局制 龍隊結束連18局掛零和悍將打平

中職官辦熱身賽開打第2天，富邦悍將隊首次亮相，在斗六球場對決味全龍隊，雙方形成投手戰，打完正規9局都未得分，進入史上首場突破僵局制，龍隊10局上攻下兩分，悍將10局下立刻追回兩分，打了3小時38分以2：2平手結束比賽。

悍將洋投布藍登主宰戰場，開賽連續解決10人次，三振半數打者，4局上1出局後保送吉力吉撈．鞏冠，接著讓李凱威揮出雙殺，面對最少12個打席退場。

布藍登初登板用58球完成4局任務，其中38顆好球，投出5次三振、1次保送，完美結束投球任務。

悍將從第5局起，後援投手輪番上陣，陳冠勳也讓對手3上3下，林栚呈接手第6局，先保送林辰勳，再連續解決3人，龍隊還是無法出現安打。

王尉永7局上登板，面對首名打者吉力吉撈，被揮出右外野滾地球安打，龍隊無安打噩夢終於結束，2出局後郭嚴文保送，攻占一、二壘還是無法破蛋。

悍將最後兩局由曾峻岳、富藍戈把關，各投1局都被揮出1支安打，富蘭戈另有1次保送，但兩人化解危機，繼續封鎖龍隊攻勢。

龍隊洋投鋼龍先發3局，投47球有33顆好球，被揮出3支安打，投出兩次三振；張景淯、李超都投兩局，陳冠偉、羅華韋各投1局也無失分，兩隊打完9局都掛零，進入延長賽。

第10局採行突破僵局制，悍將第7任投手李建勳登板，郭天信先在二壘， 再靠張政禹犧牲短打、 冉承霖適時安打攻下全場第1分；李建勳狀況不穩，接下來又被揮出1支安打、出現3次保送，失掉第2分，吳世豪接替投球化解滿壘危機。

10局下換成悍將演練新賽制，陳真直接攻占二壘，龍隊第6任投手廖任磊登板，高國麟揮出二壘打扳回一城，接著張宥鈞犧牲短打、孔念恩高飛犧牲打追平比數，兩隊最後和局收場。

此役共有14名投手上陣，兩隊各有5支安打，僅有兩支長打是陳思仲、高國麟各1支二壘打；龍隊昨天在台南球場0：6不敵統一獅隊，今天靠突破僵局制，終於結束連18局未得分紀錄。