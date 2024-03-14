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中職／秒數、突破僵局提前適應 古林睿煬點出一難題

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
統一獅隊投手古林睿煬。圖／統一獅隊提供
統一獅隊投手古林睿煬。圖／統一獅隊提供

中華職棒35年賽季將在3月30日開打，新球季投手投球時間秒數將嚴格執行，延長賽也啟動突破僵局制，統一獅隊春訓期間提前模擬，王牌投手古林睿煬自認節奏較慢，到了夏天會是考驗。

今年球季壘上無人時投手必須20秒內出手，壘上有人則為25秒，若超過秒數會判罰一顆壞球，為了適應新規定，獅隊教練團在春訓期間特別安排投手牛棚或投隊內賽時，以比規定更短的15秒來練習。

古林睿煬表示，目前適應新規則的狀況還不錯，主要是壘上有危機時，跟捕手配合，搖頭次數要降低，他自認投球節奏較慢，習慣動作較多，若到了夏天天氣熱，連續投球的狀態下能量流失快，如何快速調整好呼吸與節奏是個考驗。

捕手陳重羽認為，只要提前與投手溝通好，壘上無人20秒蠻夠用，不過自辦賽幾場比賽看下來，有些投手因在意計時器上的秒數投得較倉促，他會去提醒投手不要急。

至於新球季延長賽改為突破僵局制，從第10局開始為無人出局、二壘有跑者，已演練三次的投手李其峰前兩次內容不佳，但在11日自辦熱身賽對上富邦，成功化解危機，送出1次三振、沒有失分。

李其峰表示：「心態很重要，上場投球就要把情境加進去，不管在第八局還是第九局都要抱著只要失分比賽就結束，以這種心態去投球。」

經過近幾場自辦熱身賽，總教練林岳平提到，目前球員勝負感還沒出來，在模擬突破僵局制的過程中，投、打兩端成效都不是很好。至於在投球秒數限制，餅總說已發生2到3次違例，通常都是投手想化解危機，思考怎麼投球，無形中節奏就會放慢。

中職官辦熱身賽本週持續進行中，總教練林岳平也希望選手能把練習的節奏帶進比賽，如果發生投球秒數超時違例也是一個好的現象，能藉此幫助選手加速修正並調整來面對今年的新規定。

獅子軍春訓快報影片：https://youtu.be/8jqP_xNw4V8

古林睿煬 林岳平 牛棚

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