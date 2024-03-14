中職／敲碗皮帶舞來了！啦啦隊檸檬化身性感女王 網：快鞭我

隨著中華職棒熱身賽展開，各球團啦啦隊也開始備戰展現本色，富邦悍將啦啦隊Fubon Angels成員「檸檬」，於今天在個人IG上傳一段皮帶舞影片，吸引粉絲目光；穿著性感皮衣的她在IG影片寫上，「送你們的情人節禮物🎁敲碗的皮帶舞來了！！但我沒有皮帶，只有皮鞭，可以嗎😍😍😍。」讓不少網友暴動，有粉絲就留言說，「我來排隊，快鞭我」。

棒籃雙棲的Fubon Angels於今年1月中在新北市宏匯廣場舉行《 Volume Up!》演唱會，成為全台首支舉辦售票演唱會的球團啦啦隊，當時Angels全員到齊，做出各項表演，也使得周邊單日賣近3百萬元，其中最受矚目也最具有話題的表演，就是「檸檬」性感皮鞭秀，讓台下粉絲驚呼連連。如今檸檬尋求再進化，趁著今天白色情人節，PO出苦練成果，讓粉絲一飽眼福。

影片一出吸引隊友及粉絲超過4000人按讚，粉絲留言說，「快來卡位趴好」、「太狠了」、「好想被打」、「這情人節禮物，大家都想要」、「想起演唱會的瘋狗表演了」。