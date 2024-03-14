中職／桃猿「客座」主場開賣時間曝光 天母非全猿主場
樂天桃猿隊今年開季前6場主場賽事將移師雙北，其中在新莊、天母3場主場賽事將在3月21日起預售，23日全面開賣，開幕戰在新莊將採取「全猿主場」，另兩場在天母則是主客場各半應援，台北大巨蛋也是全猿主場，不過大巨蛋及其餘賽程購票時程另行公告。
桃猿球團今天公布，上半季主場門票將自3月21日（周四）起於全網FamiTicket網站以及全家FamiPort機台開放預售，並於3月23日中午12點全面開賣，由於比賽場地異動因素，此次預售將先開放3月31日至4月4日期間「新莊／天母」共3場主場賽事。
3月31日開幕戰於新莊棒球場將採內野全猿主場，客隊台鋼雄鷹應援安排於左外野；4月3、4日於天母棒球場迎戰味全龍，將採主客場各半的應援方式，樂天桃猿球迷於一壘側應援，三壘側則是味全球迷。
至於4月5、6、7日至台北大巨蛋則採內野全猿主場形式，客隊中信兄弟應援區安排於左外野。
其中會員優先購票方面，將於3月14日（四）18:00起發送上半季優先購票序號簡訊，此次開放預售之「新莊／天母場次」及後續所有上半季賽事購票階段，皆使用同一組序號進行優先購票，如未收到簡訊請於3月18日（一）14:00前回報至樂天桃猿票務信箱。另關於本年度金猿、年間席等季票座位調整事宜，請留意E-mail及球團致電說明。
感謝所有支持樂天桃猿的10號隊友們，3月31日、4月3、4日凡購買新莊、天母內野全區有價門票，4月5、6、7日購買臺北大巨蛋內野B1區有價門票，入場即贈乙張2024樂天桃猿年度主視覺雷射海報（共3款隨機贈送，數量有限贈完為止）。
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