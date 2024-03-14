中職／台鋼啦啦隊一粒爆紅讓葉保弟應援舞成神曲 網：與炸裂陳子豪齊名

台鋼雄鷹啦啦隊剛成軍就獲得不少關注，近日許多球迷在網路上分享球員葉保弟的應援舞蹈，人氣成員一粒也在個人IG示範如何跳葉保弟應援舞，不少網友直呼根本是新一代中職神曲，網友大呼，「北有丹丹范國宸、中有峮峮陳子豪、南有一粒葉保弟」。

中職應援曲中最著名的就是中信兄弟隊的「炸裂陳子豪」，在啦啦隊女神峮峮完美詮釋後紅到日本，連甲子園賽場都能聽見，被鄉民譽為「世界名曲」。另外，富邦悍將隊的「一棒擊沉范國宸」也在人氣成員丹丹的表現下爆紅。

如今雄鷹也有屬於自己的神曲「保勝大帝葉保弟」，一粒在IG發文分享影片並寫道，「大家最近是不是一直被保勝大帝洗腦，那就多看一點吧！」

貼文一出，網友紛紛留言表示，「一天可以看個100次」、「聽這麼多還是不知道保弟守哪裡」、「保弟答應我，一定要謹慎選球」、「一人一票把葉保弟送上明星賽」。

葉保弟原先是雄鷹自主培訓選手，鎮守外野。他去年在春訓練習賽、官辦熱身賽和二軍例行賽表現穩定，5月收到正式球員合約。上季在二軍獲得335打席，敲出1支全壘打、45分打點，選到48次保送，有8次盜壘成功，打擊率0.273。