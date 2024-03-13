中職／4月3日三地開打都在雙北 史上首見盛宴提前開席

雙北球迷準備迎接棒球盛宴。樂天桃猿隊因桃園主場備戰不及，今天決定將開季前6戰「移地」開打，其中4月3日、4日的比賽從桃園移到天母棒球場，加上原本另兩戰在新莊、台北大巨蛋舉行，將是中職史上首次單日三戰全在雙北舉行。

台北市古往今來共有3座球場，最早的台北市立棒球場在1990年首度進行職棒賽事，到2000年打完最後一戰後功成身退；天母棒球場則是到2002年才首度舉行中職賽事，台北大巨蛋今年3月31日迎來首戰。

新北市僅有的新莊棒球場則是在1997年落成後，成為該年總冠軍賽場地，隔年例行賽開打，至今仍是中職重要場館，雙北4座球場直到今年才首度有3場地同時使用。

隨著猿隊決定將4月3日、4日的比賽場地從桃園移往天母，當天統一獅與富邦悍將之戰在新莊開打，台鋼雄鷹與中信兄弟則是台北大巨蛋，首次有三場賽事都在雙北舉行，屆時球迷要到現場看哪一場？恐怕要費神思量，若猿隊沒有更改場地，6月15日也會出現雙北三地開打。