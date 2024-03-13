中職／1/11才開工！整修工程時間表曝光 桃園主場減6牽動廣

樂天桃猿隊今年開季前6場主場賽事無法在桃園棒球場舉行，延伸費用如何分擔？是否違約？仍有待猿隊與桃園市政府確認。至於場地來不及如期恢復、工程今年1月11日才動工，時間表也在今天曝光。

桃園棒球場去年季後進行場地排水及噴灌系統改善、夜間照明系統優化及外野看台地坪及座椅更新等三大工程，總經費1.4億元，其中行政院補助6成，其餘4成由桃園市政府、樂天球團分攤。

工程部分雖然進度能趕在3月底之前完成，然而草皮狀況不佳，猿隊開季前6場確定移至新莊、天母、台北大巨蛋舉行，場租、攤商安排等都會延伸出額外費用，桃猿領隊川田喜則表示：「確實如此，但先讓6場比賽順利完成，會與桃園市府順利溝通。」

猿隊與桃園市府簽訂桃園棒球場租用採取OT合約，內容包括單季60場主場都要在桃園棒球場，少了6場會有什麼影響？桃園市副市長蘇俊賓表示：「過去一年多來市府與桃猿球團互動良好，也有互信，在合約精神下盡可能去協調。」

桃園市府與猿隊在去年6月就達成場地整修的共識，然而11月8日桃園球場打完最後一場中職賽事後，先是11月25、26日舉辦「火球祭」演唱會，才開始後續工程事宜，11月29日招標、12月21日決標，到今年1月8日獲得補助後，1月11日正式動工。

桃園市政府體育局長許彥輝表示，當初討論整建工程時間時，有將演唱會納入考慮，與球團討論後確認時程，「樂天球團也希望今年舉行這三項工程，而不是延到明年，雙方取得一個共識。」