中職／兄弟公布大巨蛋票價熱區1880元 VIP席超尊爵還有停車位

中信兄弟隊今天正式公告台北大巨蛋主場票價，開幕戰主題周內野熱區1880元、本壘後方1680元，最便宜的外野門票全票680元，6月14日的平日檔期則可用980元進佔熱區；兄弟也規畫200席VIP尊爵席售價3580元，不僅有間隔入座、啤酒暢飲等好康，還有最實用的專屬停車位。

兄弟今天公布上半季在大巨蛋主場售票，首先4月3、4日主場開幕戰迎戰台鋼雄鷹隊，接著6月14日面對樂天桃猿隊，15、16日面對統一獅隊。

因應中信兄弟首次進入大巨蛋展開全主場賽事，球團細分各區域規劃出多種票價區間，提供給球迷朋友多樣化的選擇與看球體驗。開幕戰主題周內野熱區1880元，享有多樣大巨蛋專屬紀念贈品，為了紀念大巨蛋啟用後中信兄弟首次全主場賽事，球團特別製作「紀念球衣」、「猛象提袋」以及「應援方巾」提供給當天進入大巨蛋的球迷，4月3日紀念球衣更是添加「中信兄弟首場大巨蛋」的設計巧思，4月4日賽後球團將舉行官大元引退儀式。

開幕戰主題周兩天球團邀請重量級表演嘉賓，超人氣團體「頑童MJ116」及「ENERGY」分別在兩天蒞臨大巨蛋主場為球迷熱力開唱，邀請百萬象迷連兩天進場看球，用「黃海」來攻占大巨蛋。

除了公布大巨蛋的開幕戰外，6月15、16日「阪神甲子園球場日100週年大巨蛋特仕版」，一樣享有入場限定紀念贈品，平日內野熱區票價更是不到千元。