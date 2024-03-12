快訊

明後天清晨最冷！日夜溫差大低溫剩11度 這日變天轉雨下周再降溫

獨／女星只喝不吃過激減肥 「停經8月」醫搖頭：不行了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／兄弟公布大巨蛋票價熱區1880元 VIP席超尊爵還有停車位

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
中信兄弟隊公布上半季台北大巨蛋主場售票資訊。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟隊公布上半季台北大巨蛋主場售票資訊。圖／中信兄弟隊提供

中信兄弟隊今天正式公告台北大巨蛋主場票價，開幕戰主題周內野熱區1880元、本壘後方1680元，最便宜的外野門票全票680元，6月14日的平日檔期則可用980元進佔熱區；兄弟也規畫200席VIP尊爵席售價3580元，不僅有間隔入座、啤酒暢飲等好康，還有最實用的專屬停車位。

兄弟今天公布上半季在大巨蛋主場售票，首先4月3、4日主場開幕戰迎戰台鋼雄鷹隊，接著6月14日面對樂天桃猿隊，15、16日面對統一獅隊。

因應中信兄弟首次進入大巨蛋展開全主場賽事，球團細分各區域規劃出多種票價區間，提供給球迷朋友多樣化的選擇與看球體驗。開幕戰主題周內野熱區1880元，享有多樣大巨蛋專屬紀念贈品，為了紀念大巨蛋啟用後中信兄弟首次全主場賽事，球團特別製作「紀念球衣」、「猛象提袋」以及「應援方巾」提供給當天進入大巨蛋的球迷，4月3日紀念球衣更是添加「中信兄弟首場大巨蛋」的設計巧思，4月4日賽後球團將舉行官大元引退儀式。

開幕戰主題周兩天球團邀請重量級表演嘉賓，超人氣團體「頑童MJ116」及「ENERGY」分別在兩天蒞臨大巨蛋主場為球迷熱力開唱，邀請百萬象迷連兩天進場看球，用「黃海」來攻占大巨蛋。

除了公布大巨蛋的開幕戰外，6月15、16日「阪神甲子園球場日100週年大巨蛋特仕版」，一樣享有入場限定紀念贈品，平日內野熱區票價更是不到千元。

兄弟今年也在球場的貴賓保留區特別保留200席座位設置台北大巨蛋限定「VIP尊爵席」，售價3580元，提供貴賓及體驗，採間隔入座，寬敞舒適，服務上更是享有尊爵禮遇，提供多項額外的軟性服務，包含賽後親自體驗大巨蛋的球場草皮、享有整場賽事專人服務與精緻餐點、啤酒無限暢飲等，以及貴賓專屬停車位、VIP快速通道更是加碼提供給球迷朋友尊爵的服務。

中信兄弟隊公布上半季台北大巨蛋主場售票資訊。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟隊公布上半季台北大巨蛋主場售票資訊。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟隊公布上半季台北大巨蛋主場售票資訊。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟隊公布上半季台北大巨蛋主場售票資訊。圖／中信兄弟隊提供

中信兄弟 台鋼雄鷹 樂天桃猿

延伸閱讀

中職／兄弟啦啦隊2韓籍戰力抵台 PS全員4月3日登大巨蛋

百貨母親節大戰暖身 台中大遠百美麗購物節VIP預購來了

中職／官辦熱身賽13日開打 16日大巨蛋估1.8萬人進場

環團指屋頂光電下修至90坪 可少22座大巨蛋地面光電土地

相關新聞

中職／兄弟公布大巨蛋票價熱區1880元 VIP席超尊爵還有停車位

中信兄弟隊今天正式公告台北大巨蛋主場票價，開幕戰主題周內野熱區1880元、本壘後方1680元，最便宜的外野門票全票680...

中職／兄弟啦啦隊2韓籍戰力抵台 PS全員4月3日登大巨蛋

中信兄弟啦啦隊Passion Sisters兩位韓籍戰力邊荷律、李丹妃今天抵台，看到球迷熱情迎接都超緊張，也貼心準備了南...

中職／桃園球場確定趕不上開季 聯盟通知猿隊辦理更換場地

桃園棒球場優化工程進度追不上中職賽季開打的腳步，中職聯盟今天公告，桃園球場確定無法在3月底使用，已通知樂天桃猿隊進行球賽...

中職／官辦熱身賽13日開打 16日大巨蛋估1.8萬人進場

中華職業棒球大聯盟官辦熱身賽明天開打，今年焦點為2場台北大巨蛋賽事，聯盟預估16日大巨蛋可達1萬8000人入場，17日預...

中職／不輸韓流！啦啦隊「一粒」超甜粉暴衝 網：神似黑嘉嘉

台鋼雄鷹啦啦隊「Wing Stars」今年1月正式成軍，隨著賽季即將開打，成員們近日也頻繁在季前交流賽亮相。除韓籍女神安芝儇人氣高外，近期本土新秀一粒（趙宜莉）也受到越來越多球迷關注。 一粒在去

中職／桃猿張梓軒練習賽後援5球化解危機 林耀煌敲追平安

中華職棒樂天桃猿隊今天在嘉義縣立棒球場與中信兄弟隊打練習賽，桃猿隊投手張梓軒8局登板5球抓出局數、化解危機，桃猿隊靠著林...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。