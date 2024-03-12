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中職／桃猿張梓軒練習賽後援5球化解危機 林耀煌敲追平安

中央社／ 台北12日電
桃猿張梓軒。樂天桃猿隊臉書
桃猿張梓軒。樂天桃猿隊臉書

中華職棒樂天桃猿隊今天在嘉義縣立棒球場與中信兄弟隊打練習賽，桃猿隊投手張梓軒8局登板5球抓出局數、化解危機，桃猿隊靠著林耀煌9局敲追平安，兩隊4比4握手言和。

備戰即將開打的新賽季，樂天桃猿隊今天兵分兩路打練習賽，與中信兄弟隊比賽派出投手黃子鵬先發，首局投出四壞保送，2人出局後被陳俊秀敲出二壘打失掉1分，但及時回穩，沒有擴大失分危機。

黃子鵬今天投5局僅失1分，桃猿隊6局開始啟動牛棚，霸威斯（Manny Banuelos）投2局無失分，陳鴻文8局接手後援，1人出局後被黃韋盛敲出陽春砲，接著投出四壞保送、被敲出安打後再投出保送，接著被敲出高飛犧牲打再掉1分。

8局2人出局、壘上有人危機，桃猿隊換上投手張梓軒接替登板，5球讓打者敲出滾地球出局、止血沒有再多掉分數；9局上桃猿隊換上投手陳柏豪登板，再被敲出二壘打失掉1分。

桃猿隊今天前6局沒有拿下分數，7局下靠著安打、觸身球保送、林耀煌二壘打，單局攻下2分，9局下2比4落後，先靠著安打送回1分，2人出局後林耀煌補上安打、扳平比數，兩隊終場4比4握手言和。

中信兄弟 樂天桃猿

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