中職／獅隊主視覺穿上各時期戰袍 陳傑憲詫異洋將球衣真小件

統一獅隊今年是隊史35周年，年度口號以Always Lions為主軸，今天公布主視覺展現復古風格，選手穿上昔日使用過的戰袍，重現經典，選手穿起舊日時光球衣直呼特別，陳傑憲還詫異以前洋將球衣怎麼那麼小件。

統一獅隊作為現存唯一元老球隊，35年來中職歷經了改朝換代與興衰，唯有獅隊屹立不搖，今年主視覺設計與應對視覺形象整合（React Visual）共同合作，設計精神概念呼應今年的口號Always Lions。

主視覺中以隊長陳傑憲搭配古林睿煬，分別身著獅隊元年球衣及穿著最多年的球衣，代表開創與延續的歷史；其他由林安可、蘇智傑、林靖凱、林子豪、陳重羽、邱智呈分別穿上獅隊不同時代的球衣，呈現獅子軍35年榮耀歷史，背景為獅隊歷年來高光時刻的歷史畫面，讓整體視覺有穿梭時空時光倒流的感覺，象徵著承先啟後、世代交替，碰撞出全新的火花，新一代獅子軍承襲了前輩們的歷史與榮耀，並接下了傳承的火炬，將傳奇故事續寫新的篇章，開創新的王朝。

選手穿起上當初那個年代保留下來的球衣拍攝，都感到特別和有趣，陳傑憲逗趣表示：「以前洋將的衣服怎麼那麼小件，是我們現在的選手體格都比較好，尤其看到早期球衣的材質是洞洞的布料覺得特別，真的穿起來很有復古的感覺。」

獅隊35周年主視覺也將推出海報，提供球迷搶先收藏，球團宣布於3月31日台南主場開幕戰場外活動拍照打卡贈送，限量贈送，送完為止。