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中職／猿大巨蛋首戰 林立許願第1安

聯合報／ 記者陳宛晶／台北報導
樂天桃猿隊林立。記者陳正興／攝影
樂天桃猿隊林立。記者陳正興／攝影

樂天桃猿隊新球季首戰從台北大巨蛋起跑，「核彈頭」林立握有爭取第一轟、第一安先機，對於中職例行賽史上在大巨蛋第一球，他許願「希望是我的安打球」。

猿隊本季賽程目前共有2場大巨蛋客場，是否有主場賽事尚未正式宣布，猿將把握為數不多的大巨蛋比賽機會。林立說，在大巨蛋打球不受天氣影響，人工草皮就是舒服，「現在都是別人邀請我們，有（主場）當然是最好，沒有也沒關係，球場有室內、室外之分，但球場表現心態是一樣。」

猿隊大巨蛋首戰為30日開幕戰面對味全龍隊，林立過往多是擔任第一棒，生涯共4次首局首打席開轟，且全數都是鎖定第1球，讓外界更加好奇是否會把歷史性的第一球打出全壘打牆外。

對於爭取中職史上在大巨蛋第一轟，林立說：「先安打就好，被留下來第一球希望是我打安打的那一球，但前提是也要我打第一棒。」

大巨蛋普遍被認為是投手天堂，全壘打難產，而猿隊日前已在讀賣巨人軍來台賽事體驗過大巨蛋，林立當時在練球日表達感覺在大巨蛋球比較會飛；至於比賽日球迷一多、空調運轉後飛行距離是否不同？林立還沒答案，他指出空調一定會有氣流運轉，但不知是順風或逆風，妙答：「希望我們打是順風，別隊打是逆風。」

味全龍 大巨蛋 林立 樂天桃猿 讀賣巨人

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