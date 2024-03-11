快訊

學生多自行脫困！康橋中學校車翻覆15人送醫 駕駛還原經過：突然打滑

康橋交通車翻覆頭一遭 校方成立緊急應變小組、蔣萬安將赴院探視

康橋校車載26生文山隧道翻覆 增至8名傷者送醫治療

中職／桃猿劉家翔練習賽4局好投 賴胤豪飆速150公里

中央社／ 台北11日電
樂天桃猿練習賽投手劉家翔。樂天桃猿臉書
樂天桃猿練習賽投手劉家翔。樂天桃猿臉書

中職樂天桃猿隊今天與業餘台中市成棒隊練習賽，桃猿6任投手輪流登板，劉家翔先發4局無失分好投壓制，賴胤豪8局登板後援，投1局飆出全場最速150公里，桃猿終場以7比0獲勝。

中華職棒樂天桃猿隊自辦練習賽今天與業餘台中市成棒隊交手，桃猿隊先發投手劉家翔投4局被敲出2支安打，投出4次三振、2次四壞保送，無失分，最快球速148公里。

桃猿隊5局啟動牛棚，林華偉、葉家淇、莊昕諺、賴胤豪、舒治浩依序登板，各投1局都沒有失掉分數；賴胤豪8局登板讓對手3上3下，沒被敲出安打，飆出全場最快150公里。

今天比賽前7局兩隊都沒有拿下分數，桃猿隊8局下靠著楊家勝清壘三壘打送回3分、突破僵局，9局下再靠著接連安打、保送，滿壘時鍾玉成安打先送回1分，再靠著失誤跑回分數，董順傑適時安打再添分數，單局攻下4分，順利搶下比賽勝利。

樂天桃猿 牛棚

延伸閱讀

中職／目標打好每場例行賽 桃猿梁家榮盼更多貢獻

中職／桃猿攜手DV打造新戰袍 女孩看「外援風」是學習

中職／桃猿幾乎無法在主場進行開幕首戰 桃園球場恐5月才能打

中職／桃園球場傳趕不上開幕戰 桃猿有望順勢「攻蛋」

相關新聞

中職／周思齊突然宣布季後高掛球鞋 結束輝煌生涯20年

中信兄弟隊42歲老將「周董」周思齊確定今年球季結束後卸下戰袍，結束中職生涯20年。

中職／桃猿幾乎無法在主場進行開幕首戰 桃園球場恐5月才能打

中華職棒新球季將於30日開打，樂天桃猿隊原定31日進行桃園主場首戰，對戰台鋼雄鷹隊，由於氣候問題影響工程進度，幾乎確定無...

中職／最軟啦啦隊卉妮秀一字馬險走光 嘆體操路不好走才轉行

樂天桃猿啦啦隊成員卉妮近日上隊友琳妲的YT節目，展現體操國手等級的身體柔軟度，抬腳過程時卻險些走光。她也提到當初放棄體操，加入啦啦隊原因。 琳妲邀請卉妮及前啦啦隊羚安上節目，卉妮身穿藍色比基尼，

中職／桃猿劉家翔練習賽4局好投 賴胤豪飆速150公里

中職樂天桃猿隊今天與業餘台中市成棒隊練習賽，桃猿6任投手輪流登板，劉家翔先發4局無失分好投壓制，賴胤豪8局登板後援，投1...

UBL／公開二級世新奪冠 與明新皆升公開一級

大專棒球聯賽（公開二級）決賽由世新大學與明新科大棒球隊交手，兩隊賽前就確定下學年度升級公開一級賽事；世新大學今天9局上搶...

中職／蔡其昌雙棲身分看桃園球場 點出球迷最在意的事

樂天桃猿隊原定31日進行新球季桃園球場首戰，由於天氣影響整修進度，目前看來已經趕不上這場開幕戰，甚至開季第1個月都可能無...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。