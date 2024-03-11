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UBL／公開二級世新奪冠 與明新皆升公開一級

中央社／ 台北11日電
世新大學公開二級奪冠。大專體總提供
世新大學公開二級奪冠。大專體總提供

大專棒球聯賽（公開二級）決賽由世新大學與明新科大棒球隊交手，兩隊賽前就確定下學年度升級公開一級賽事；世新大學今天9局上搶下關鍵超前分，終場以4比3奪冠。

112學年度大專棒球聯賽（公開二級）決賽為4隊單循環賽制，今天賽前世新大學與明新科大就確定各取得2勝，今天最後一戰兩隊交手，勝隊為冠軍、敗隊為亞軍，根據規定，取得前2名的球隊，下個學年度可升級打公開一級賽事。

世新大學與明新科大交手，世新3局上靠著安打、犧牲觸擊，2人出局後楊勝翔適時安打先馳得點，再抓準對方投手不穩，靠著觸身球保送、盜壘、暴投跑回第2分。

明新科大5局下先追1分，7局下靠著林翰賢二壘打、一棒2分超前比數，世新8局上靠著高飛犧牲打扳平比數，9局上再靠著安打、接連四壞保送、楊勝翔敲出滾地球送回球隊致勝分，順利搶下比賽勝利。

世新大學奪冠，野手楊勝翔今天敲1安、選到1次四壞保送，貢獻2分打點，幫助球隊搶勝，也拿下大會最有價值球員（MVP）。

明新科大棒球隊從111學年度開始招收棒球隊好手，首度參加大專棒球聯賽公開二級賽事就打入8強，但最後無緣4強，這個學年度再創佳績，拿下亞軍，也將首度升級公開一級賽事。

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