中職／桃園球場夜間照明全換LED 可望上演開轟燈光秀
由於最近氣候影響桃園球場整修工程進度，樂天桃猿隊原定31日進行主場開幕戰，確定無法如期開打，必須另尋替代主場，但這次整建仍有亮點，就是夜間照明設備的燈光全部換成LED，新球季可望上演猿隊球員開轟燈光秀。
中職比賽場地的夜間照明設備幾乎都是傳統燈光，啟動後必須等待一段時間才會全部亮燈，換成LED後可以「即開即關」，新竹球場是首座更新的場地，桃園球場這次整修工程也跟進，場內變得更加明亮。
新竹球場落成後，前年7月22、23日進行兩場比賽就停擺至今，何時復賽沒有時間表，桃園球場今年有機會成為首支開轟燈光秀的球隊。
猿隊副領隊沈鈺傑表示，南韓職棒球場的夜間照明設備全是LED，開轟燈光秀已是常態，今年確實有這個構想，在桃園球場推出相關活動。
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