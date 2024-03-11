LLB／台灣選拔賽3月下旬開打 將轉播世界賽喚起回憶

LLB國內選拔賽、謝國城盃全國少棒、青少棒賽將於3月下旬陸續在台東開打；主辦單位特別爭取到今年世界賽轉播，要重新喚起台灣球迷半夜一起看威廉波特比賽的熱血回憶。

由台灣世界少棒聯盟（TLLB）、台東縣政府共同主辦的中華電信謝國城盃全國少棒、青少棒錦標賽連3年在台東舉行，少棒賽3月下旬率先登場，比賽時間為23日至31日，共13縣市球隊參賽，青少棒賽為4月13日至21日舉行，共有20支縣市球隊參賽，冠軍取得LLB亞太區少棒、次青少棒參賽資格，爭取代表亞太區前往美國挑戰世界冠軍榮耀。

今年LLB亞太區比賽預計6月底在韓國舉行，LLB少棒世界賽在美國賓州威廉波特舉行，LLB次青少棒賽則在美國密西根州舉行；桃園龜山國小去年在世界賽拿下季軍，桃園新明國中則在世界賽奪冠，今年力拚再創佳績。

財團法人謝國城棒球文教基金會董事長謝南強今天也有出席記者會，回憶爸爸謝國城1969年帶著金龍少棒隊到美國比賽拿下威廉波特少棒賽冠軍的盛況，「現在除了選手外，我應該是唯一在場的見證人」，盼球員不要忘記棒球的精神之一就是在場上全力以赴。

過去全台熬夜看威廉波特比賽是許多台灣棒球迷難忘的回憶，台灣世界少棒聯盟宣布，從承接會務開始，就一直向美國洽談世界賽的轉播，經過多方溝通和協調，台灣球迷今年可以透過轉播看到世界賽、為台灣球員加油，預計會轉播約11場比賽。

中華電信自民國111年起冠名贊助謝國城盃少棒賽，今年特別加碼冠名贊助青少棒賽事，以實際行動支持台灣棒球發展，除了冠名贊助賽事外，也提供球隊Hami Video運動館14天免費帳號，讓不能到場的家長，也可以收看精采的比賽。

參與LLB少棒難得紀錄 邱則瑋更難忘場外交流

LLB國內選拔賽、謝國城盃3月底將陸續開打，桃園龜山少棒去年拿下世界賽季軍，還寫下難得完全比賽紀錄，紀錄參與者邱則瑋直呼想再去一次，比賽之外難忘與各國球員場外交流。

LLB國內資格賽、謝國城盃全國少棒、青少棒賽將於3月底陸續在台東開打，冠軍隊將取得6月前往韓國參加LLB少棒、次青少棒賽資格，爭取代表亞太區參加世界賽的榮耀。

今天開賽記者會也邀請去年打入世界賽的球員、教練出席，桃園龜山國小去年在世界賽奪下季軍，並獲得「最佳團隊運動精神獎」，也是大會設立獎項以來，台灣首次獲獎，桃園新明國中則奪下LLB次青少棒賽台灣隊史第9冠。

桃園龜山國小去年不僅在世界賽打出好成績，也寫下難得紀錄，在與加拿大隊比賽由范宸竣、邱則瑋、蔡元浩合力投出完全比賽，根據賽會紀錄，這是世界少棒聯盟（LLB）世界少棒錦標賽舉辦76屆以來第8場完全比賽，台灣球隊在1973年黃清輝、1979年陳昭安都曾獨立投出完全比賽。

邱則瑋今天也有出席記者會，他表示，對加拿大比賽中繼登板很緊張，賽後看到報導才知道是紀錄，有過去年經驗回到母隊訓練也更認真，希望可以朝更高的目標邁進。而在比賽之外，在遊戲室跟各國球員交流，打棒球電玩、玩桌球也是印象最深刻的事情，他直呼：「好想再去一次。」

次青少棒賽奪冠班底林宇謙今天出席記者會也提到，印象最深刻的是去年冠軍戰，有很多僑胞到場加油，可以跟世界各地好手競技，也明白自己實力在哪裡，回台灣之後再增強能力。他也勉勵學弟們，希望能在世界賽再度拿下好成績，「要讓世界看到台灣棒球的厲害」。