中職／樂天桃園球場3月31日開打 草皮添變數

樂天桃園棒球場預計3月31日迎接中華職棒新球季比賽，外傳可能趕不上開打，市府昨強調優化工程29日竣工沒問題，不過草皮的生長狀況確實有變數，將由樂天桃猿球團和中職評估確認。行政院副院長鄭文燦和桃園市長張善政今天視察球場工程，是否如期開打引發關注。

桃園市體育局官網「樂天桃園棒球場優化工程進度儀表板」昨顯示，「3月8日最新進度」為總工程進度達80%，包括場地排水及噴灌系統改善93%、夜間照明優化80%和外野看台地坪及座椅更新64%。

體育局長許彥輝昨說，目前整體進度仍在預期中，但如球團所說，草皮因前陣子連續陰雨，日照不足，狀態不如預期，體育局已向球團強調，球員比賽安全是最高原則，草皮能否達比賽狀態，除球團專業評估，也須經中職確認。

張善政也說，球員安全、球迷體驗是首要考慮，市府及球團所有努力都圍繞這兩個目標進行；市府努力克服草皮問題，把植物生長燈搬進球場內，加速草皮成長。

「球場上的事情，除了專業評估，不做其他的考量。」張善政強調，會為球員安全做萬全準備，球員安全是重中之重，安全無虞才能比賽。

近日傳出樂天球團尋找其他場地比賽，許彥輝認為開始準備其他場地是好方向，並指體育局會盡力協助。

至於球場其他工程，張善政說，這次改善希望盡量排除過去干擾球員、球迷比賽體驗的狀況，除排水系統，燈光照明優化也是重點，市府以國際賽事標準為目標，夜間照明系統全面更換為LED燈具，大幅改善亮度與均齊度問題。

張善政表示，新系統將大幅降低眩光程度，讓球員比賽不會因燈光干擾判斷，將「吃球」可能性降到最低；另導入DMX燈控系統，讓燈光提供波浪舞、倒數、雪花等數種效果，帶給球迷更熱情、沉浸的比賽體驗。

行政院副院長鄭文燦同樣重視桃園棒球場改善，今天下午將與張善政實地視察工程進度，勢必交換意見；外界評估，若草皮改善不及，如期開打不無變數。