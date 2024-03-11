中職／啦啦隊 日風尬韓流

中信兄弟隊今年無法以衛冕冠軍之姿迎接新球季，昨天在台中洲際棒球場公布年度口號「進取」，主視覺結合「黎明破曉」意象，背景成群大象代表百萬象迷，至於備受矚目的台北大巨蛋主場票價先喊卡，延到明天公布。

身為中職最強吸票機，兄弟今年至少要在台北大巨蛋打23場例行賽，包括球季、主場首戰，分別是31日作客面對味全龍隊、4月3日作東迎戰台鋼雄鷹隊，4日則有官大元引退儀式登場。龍隊近日已公布大巨蛋開幕戰票價，最高1880元，作為第2棒「攻蛋」的兄弟票價備受矚目。

兄弟本季最重磅補強為延攬陳俊秀，從「你秀」變「我秀」、從「三振秀」變「萌秀」，昨天穿上黃衫與象迷見面，談到過去在洲際的「三振秀後援會」，笑答「希望大家可以為我加油，轉換方式一下」。他也提到日前在大巨蛋參與讀賣巨人隊賽事的感受，「第1次看到那麼多象迷在球場，有點嚇到。」

啦啦隊Passion Sisters有3名生力軍加入，過去為PLG台新夢想家隊啦啦隊「Formosa Sexy」成員的少鹽首度挑戰職棒應援，兩位韓籍女孩邊荷律、李丹妃將在明天抵台。

統一獅隊啦啦隊「UniGirls」也多了4名新成員，有職籃啦啦隊經歷的侯芳、包子，以及前日職西武獅啦啦隊成員千紘Chihiro、希美Nozomi。中職啦啦隊近年頻吹「韓風」，獅隊獨自「哈日」，隊長Yuki認為是好事，「對球迷來說，有更多新面孔，對我們台灣啦啦隊也是挑戰，未來競爭的不只是隊友，還有更多競爭對手。」