棒球／台灣軟棒「甲子園」之旅 30隊圓夢登上全國賽

儘管低溫刺骨，強風吹拂，澆不熄熱愛棒球的U9以及U11的小朋友，30支隊伍在這個周末齊聚桃園龍潭兄弟棒球場，一圓他們登上全國賽會舞台的夢想。

「謝謝對手，謝謝裁判，謝謝球場。」每一場晉級比賽，都是小球員的學習「驚奇之旅」；一大早5點就起床著裝會合，還有人從台中包遊覽車前來共襄盛舉，他們平時在社區的簡易球場練習或比賽，這天終於美夢成真，踏上軟硬體設施都一級棒的兄弟球場。

中華職棒聯盟前會長吳志揚在開幕時，也很欣慰看到象徵台灣少年軟式棒球的「甲子園」，此刻能在桃園龍潭落地生根。

經過一整天的賽程，U9組冠軍由松山區體育會少年社區棒球隊摘冠，U11組冠軍由KEEP棒球學院（社區棒球隊）奪得，雙雙獲得名人堂花園大飯店提供的冠軍獎品「龍潭兄弟棒球場全日使用一次」，期待日後能繼續在這座球場留下更多棒球的熱血回憶。

這次全國首見的超幼齡賽會能順利成形，名人堂花園大飯店董事長洪騰勝扮演重要推手。位於桃園龍潭的兄弟球場，不僅是過去中職兄弟象隊的訓練基地，現在更成為台灣近一世紀棒球文物典藏「棒球名人堂」的重鎮。

洪騰勝愛打棒球，並籌組職業棒球隊，現在他更提供場地往下扎根，希望讓更多的小孩、家長，還有社會各階層走進球場，建構出全民參與的棒球文化與根基。

場上有精采的美技守備、擊球後的全力跑壘、最後半局的再見全壘打，場下有隊友們的鼓勵、教練的叮嚀、家長們熱情的支持與參與，不管最後勝負，只要全力以赴，享受比賽，開心打球將成為小朋友最難忘的回憶。