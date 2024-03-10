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日職／阪神4萬觀眾面前慘吞9連敗 離最慘紀錄差4步

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
上季日本一阪神隊於熱身賽吞下9連敗。阪神虎官網
上季日本一阪神隊於熱身賽吞下9連敗。阪神虎官網

日職阪神虎隊今天在甲子園主場迎戰讀賣巨人隊，傳統一戰吸引4萬1129人進場，寫下官辦熱身賽紀錄，然而終場阪神4：5輸給巨人隊，去年冠軍吞下熱身賽9連敗，續寫隊史最慘紀錄。

阪神在4局上就先掉2分，大城卓三敲出的清壘安打造成傷害，7局上則是秋廣優人適時安打為巨人再添1分；7局下阪神靠著巨人失誤加上大山悠輔適時安打追回2分，不過8局上又丟掉2分，8局下雖然植田海二壘打、糸原健斗滾地推進追回2分，但之後未再得分，以1分差輸球。

阪神從熱身賽開打後9場比賽全數吞敗，超越隊史原本最高的熱身賽7連敗，而日職史上熱身賽最長連敗是1985年的中日龍創下，當時吞下13連敗，阪神12日開始移師千葉與羅德交手，要避免不名譽紀錄。

讀賣巨人 阪神虎

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