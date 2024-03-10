中職／千紘、希美感受台式熱情 想加入UniGirls有原因

統一獅隊專屬啦啦隊「UniGirls」今天舉辦2024新球季發表會，4名新成員首度亮相，現場掀起歡呼聲，來自日本的千紘Chihiro、希美Nozomi立刻感受到台灣粉絲熱情，兩人過去來台旅遊看到UniGirls的應援身姿，因此萌生來台發展的想法。

千紘Chihiro、希美Nozomi都曾是西武獅啦啦隊成員，希美表示，UniGirls都很親切，而且漂亮又可愛，就像姊姊一樣照顧我們，台灣的應援方式很熱情，期待未來一起加入。

千紘則表示，跟UniGirls相處起來就像家人一樣，有這樣的陪伴讓人很安心，台灣的應援舞台跟日職不同，與球迷很接近的感覺，也很期待這樣的應援方式。

為何決定遠從日本來台發展？希美解釋，之前來台灣觀光的時候，到球場看比賽，覺得UniGirls應援的身影很棒，「激發想來應援的心情。」千紘也是相同的原因，「心想，如果能成為她們一員的話，一定很棒。」

今天的發表會有超過200名粉絲到場，千紘、希美對於這樣的場面也感到十分震撼，希望帶著大家的支持，一起投入新球季的應援，尤其上次到台南球場品嘗到地瓜球，「非常好吃，想要再吃。」

另兩位新增的成員分別是來自台南的侯芳、包子，兩人過去都曾在職籃啦啦隊效力，侯芳表示，很開心可以加入，目前跟學姊相處融洽，彼此就像好朋友一樣，從小就看猛獅比賽，最喜歡的球員是現在已經轉任球評的劉芙豪。