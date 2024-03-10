快訊

首當其衝！電價審議委員會月底舉行 「大戶中的大戶」將漲最多

山友夜宿「五星級山屋」 登山鞋慘剩1隻腳穿拖鞋苦撐 網怨物品常遭竊、誤取

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／千紘、希美感受台式熱情 想加入UniGirls有原因

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
統一獅啦啦隊「UniGirls」今天舉辦新球季發表會，日籍新成員千紘Chihiro在球迷面前亮相。記者余承翰／攝影
統一獅啦啦隊「UniGirls」今天舉辦新球季發表會，日籍新成員千紘Chihiro在球迷面前亮相。記者余承翰／攝影

統一獅隊專屬啦啦隊「UniGirls」今天舉辦2024新球季發表會，4名新成員首度亮相，現場掀起歡呼聲，來自日本的千紘Chihiro、希美Nozomi立刻感受到台灣粉絲熱情，兩人過去來台旅遊看到UniGirls的應援身姿，因此萌生來台發展的想法。

千紘Chihiro、希美Nozomi都曾是西武獅啦啦隊成員，希美表示，UniGirls都很親切，而且漂亮又可愛，就像姊姊一樣照顧我們，台灣的應援方式很熱情，期待未來一起加入。

千紘則表示，跟UniGirls相處起來就像家人一樣，有這樣的陪伴讓人很安心，台灣的應援舞台跟日職不同，與球迷很接近的感覺，也很期待這樣的應援方式。

為何決定遠從日本來台發展？希美解釋，之前來台灣觀光的時候，到球場看比賽，覺得UniGirls應援的身影很棒，「激發想來應援的心情。」千紘也是相同的原因，「心想，如果能成為她們一員的話，一定很棒。」

今天的發表會有超過200名粉絲到場，千紘、希美對於這樣的場面也感到十分震撼，希望帶著大家的支持，一起投入新球季的應援，尤其上次到台南球場品嘗到地瓜球，「非常好吃，想要再吃。」

另兩位新增的成員分別是來自台南的侯芳、包子，兩人過去都曾在職籃啦啦隊效力，侯芳表示，很開心可以加入，目前跟學姊相處融洽，彼此就像好朋友一樣，從小就看猛獅比賽，最喜歡的球員是現在已經轉任球評的劉芙豪。

包子則說，自己最喜歡的是高國慶，因為很帥、很Man，知道他已經退休也有點不捨，轉換到職棒舞台，很多不同的歌曲、舞步要記，「統一獅有很多很棒的歌，想努力跳好。」

統一獅啦啦隊「UniGirls」今天舉辦新球季發表會，新成員侯芳在球迷面前亮相。記者余承翰／攝影
統一獅啦啦隊「UniGirls」今天舉辦新球季發表會，新成員侯芳在球迷面前亮相。記者余承翰／攝影
統一獅啦啦隊「UniGirls」今天舉辦新球季發表會，日籍新成員希美Nozomi在球迷面前亮相。記者余承翰／攝影
統一獅啦啦隊「UniGirls」今天舉辦新球季發表會，日籍新成員希美Nozomi在球迷面前亮相。記者余承翰／攝影
統一獅啦啦隊「UniGirls」今天舉辦新球季發表會，新成員包子在球迷面前亮相。記者余承翰／攝影
統一獅啦啦隊「UniGirls」今天舉辦新球季發表會，新成員包子在球迷面前亮相。記者余承翰／攝影

啦啦隊 統一獅 西武獅

延伸閱讀

中職／兄弟啦啦隊迎接兩外援派出4女孩接機 新戰力還有少鹽

中職／官大元4月4日大巨蛋引退 18號球衣已無縫接軌給洋投

中職／太夯！UniGirls發表會門票秒殺 進帳破22萬元

中職／統一獅啦啦隊新成員亮相 2日職戰力加盟

相關新聞

MLB／鄭宗哲守住李灝宇 3台將同日出賽

大聯盟春訓熱身賽今天3台將同日出賽，海盜隊鄭宗哲、老虎隊李灝宇同場較勁，響尾蛇隊陳聖平也在對皇家隊之戰出賽，只不過3人合...

日職／阪神4萬觀眾面前慘吞9連敗 離最慘紀錄差4步

日職阪神虎隊今天在甲子園主場迎戰讀賣巨人隊，傳統一戰吸引4萬1129人進場，寫下官辦熱身賽紀錄，然而終場阪神4：5輸給巨...

中職／啦啦隊狂找「洋將」 UniGirls隊長：這是好事

統一獅隊專屬啦啦隊「UniGirls」今天舉辦2024新球季發表會，多了兩位日籍新成員千紘Chihiro、希美Nozom...

中職／千紘、希美感受台式熱情 想加入UniGirls有原因

統一獅隊專屬啦啦隊「UniGirls」今天舉辦2024新球季發表會，4名新成員首度亮相，現場掀起歡呼聲，來自日本的千紘C...

中職／兄弟啦啦隊迎接兩外援派出4女孩接機 新戰力還有少鹽

中信兄弟啦啦隊Passion Sisters兩位韓籍戰力邊荷律、李丹妃，預計將在12日下午1點半抵達台灣，今天也在洲際棒...

中職／官大元4月4日大巨蛋引退 18號球衣已無縫接軌給洋投

中信兄弟隊今天公布上半季主題日，4月4日將在台北大巨蛋為官大元舉辦引退儀式，這位身著黃衫18號最久的選手，去年季後為職棒...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。