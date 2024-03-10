中職／太夯！UniGirls發表會門票秒殺 進帳破22萬元

統一獅隊專屬啦啦隊「UniGirls」2024年新球季發表會，首次開放球迷購票參加，224張門票開賣3分鐘就秒殺，近9成5的男性粉絲擠滿台北大直典華宴會館場地，盛況空前。

UniGirls今天舉辦的新球季發表會中，邀請「大學姊」林采欣開場演唱，並發表新球季全新制服、年度主題曲，以及介紹新成員的加入，還可參加簽名會，部分票價包含合影，豐富內容首度對外披露，吸引大批球迷參加。

林采欣表示：「今天能夠來參與UniGirls新球季年度發表會，見證UniGirls每年的成長和進步，今年更是特別舉辦發表會，讓身為曾經是UniGirls感到十分榮耀。自己在新歌創作領域也將在3.14白色情人節發表新作品，希望有機會能夠和UniGirls一起合作。」

今年的獅隊年度主題曲「Always Lions」，改編自台語名曲「桃花過渡」，歌詞也以全台語創作，充滿在地氛圍，歌詞內容也貼合「創造傳奇」的球隊35周年主題。