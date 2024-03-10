中職／兄弟年度口號「進取」 陳俊秀看大巨蛋象迷多到嚇一跳

中信兄弟隊今天舉辦季前「誓象大會」，備受關注的主場票價暫緩亮牌，年度口號則是揭示為「進取」，上半季主題日公布，確定官大元將在4月4日賽後舉辦引退儀式。

中職今年目前安排有30場台北大巨蛋例行賽，5隊舉辦主場賽事，開幕戰作東的味全龍隊首先公布票價，兄弟原本要在今天公布但暫緩，預計12日再公布。

兄弟今年以「進取（しんしゅ）」為年度口號，取團隊一致進擊取勝的含義，主視覺背景為黎明破曉中的9頭大象，以王威晨、江坤宇占據C位。

上半季六檔主題日，首先是台北大巨蛋登場的4月3、4日「進擊！大巨蛋」，其中4月4日賽後將舉辦官大元引退儀式；後續在洲際棒球場登場的4月13、14日「Fly Beyond Taichung！」是與星宇航空的聯名主題日，4月27、28日及5月4、5日「BELLO YELLOW」與小小兵聯名，5月18、19日「品客Fun！」與品客合作，6月8、9日為「爪爪實況慶典」，6月15、16日則是大巨蛋版的「阪神甲子園球場日」。

陳俊秀也在活動上現身，從「你秀」變「我秀」、從「三振秀」變「萌秀」，談到過去在洲際棒球場的「三振秀後援會」，陳俊秀笑答：「希望大家可以為我加油，轉換方式一下。」他也提到日前在大巨蛋參與讀賣巨人賽事的感受，他表示，「對我來說巨蛋還好，但第一次看到那麼多象迷在球場有點嚇到。」