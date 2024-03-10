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中職／迎新賽季 球員有期待有感慨

聯合報／ 記者蘇志畬／台北報導
中職四隊昨天門票開賣，富邦悍將隊李東洺（右起）、味全龍隊林凱威、樂天桃猿隊曾仁和、台鋼雄鷹隊曾子祐分享對於新賽季的期待。記者曾吉松／攝影
中職四隊昨天門票開賣，富邦悍將隊李東洺（右起）、味全龍隊林凱威、樂天桃猿隊曾仁和、台鋼雄鷹隊曾子祐分享對於新賽季的期待。記者曾吉松／攝影

中華職棒35年新球季將在3月30日開打，六隊中有四隊的通路門票昨天開賣，象徵戰火點燃，新同學台鋼雄鷹隊的第一個一軍賽季，「台鋼狀元」曾子祐有不同的個人目標，期待與偶像潘威倫對決時刻。

20歲的曾子祐是2022年的選秀狀元，去年跟著雄鷹在二軍磨練，今年全隊一起升上一軍，他表示，春訓調整狀況都不錯，「大家練習起來有種使命感，接下來就要到一軍比賽。」

從小就是獅迷的曾子祐有機會在潘威倫的引退年，對戰偶像，曾子祐說：「很幸運，他的最後一年剛好是我上一軍的第一年。」曾子祐以也期待自己能夠像潘威倫一樣，有個長久的職棒生涯，更令曾子祐開心的是，潘威倫最後一戰訂於9月28日，對手也是雄鷹。

開幕戰將在台北大巨蛋開打，由衛冕軍味全龍隊與樂天桃猿隊重演去年冠軍戰戲碼，龍隊後援投手林凱威很期待首次進入大巨蛋，也想像過拿下大巨蛋第一個中繼或救援成功的畫面，「應該會很酷。」

猿隊投手「土虱」曾仁和7日在春訓登板先發3局無失分，僅被敲1支安打，目前朝先發調整，春訓帳面成績不錯，他自認還有很多地方要修正，新球季定位交給教練團決定，自己全力配合。

富邦悍將隊投手李東洺則要努力趕上開季，他在春訓初期出現輕微椎間盤突出，休息1個月後已經回到牛棚練投，對於近年春訓常因身體狀況受挫有些小感嘆，「會想說怎麼又這樣，之後要多注意。」

台鋼雄鷹 味全龍 大巨蛋 富邦悍將 曾仁和 曾子祐 林凱威 樂天桃猿 潘威倫

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