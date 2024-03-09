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日職／春訓熱身賽初登板 宋家豪10球三上三下

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
樂天隊投手宋家豪。圖／資料照
樂天隊投手宋家豪。圖／資料照

樂天金鷲隊旅日台將宋家豪昨天才到一軍春訓報到，今天就在官辦熱身賽登板，面對火腿隊後援1局無失分，10球投出3上3下，兩隊最終以3：3戰平。

宋家豪今年春訓被排在二軍隊列，昨天與酒居知史、辛島航一同到一軍報到，今天在熱身賽第8局登板，作為第5任投手，守住0：2的局面，而樂天也在8局下拿下全場第1分，9局下打回2分追平比數。

宋家豪登板後，面對首名打者是第4棒洋砲馬丁尼茲（Ariel Martinez），投第1球就被敲成中外野飛球出局，接著3球讓望波中正敲出滾地球出局，最後花6球三振掉五十幡亮汰，投出3上3下，最快球速140公里。

宋家豪退場時，樂天仍以0：2落後，但8局下黒川史陽滾地推進追回1分，9局上轉任終結者的則本昂大1局被敲2安丟掉1分，9局下法蘭柯（Maikel Franco）的高飛犧牲打加上火腿隊失誤，讓樂天扳平比數，和局作收。

宋家豪 樂天金鷲 火腿

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