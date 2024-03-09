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中職／李東洺腰傷一度走路都痛 復健進度開始牛棚練投

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
富邦悍將隊投手李東洺。資料照 記者季相儒／攝影
富邦悍將隊投手李東洺。資料照 記者季相儒／攝影

富邦悍將隊投手李東洺今天在門票開賣記者會上，突然自爆自己還在復健中，原來是春訓出現腰傷，休息約1個月，目前已經回到牛棚練投，希望能趕上開季，但每年春訓身體都有狀況，也讓他忍不住心想「又來了」。

原名李子強的李東洺，今年春訓剛開始2周後，就出現腰部不適，經過檢查後確認為輕微椎間盤突出，經歷休兵後重新趕進度，目前在牛棚投到40、50球。

「進度算是順利。」李東洺說：「一開始連走路都不舒服，復健開始就一步一步來。」他也忍不住感嘆，進入職棒後，幾乎每年春訓身體都會遇到些小狀況，「會想說怎麼又這樣。」

腰部則是從李東洺進職棒前就會偶有狀況，進入職棒後訓練量不同，「量一大就容易痛，之後也會多注意。」目前他仍然以先發方式準備，努力趕進度，希望回到開季時間表。

李東洺進入中職第4年，去年球季出賽29場、4場先發，以後援為主，季後入選亞洲職棒冠軍爭霸賽中職聯隊、亞洲棒球錦標賽中華隊，新球季目標是爭取第3號先發。

中職 富邦悍將 牛棚

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