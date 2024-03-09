中職／曾仁和維持先發備戰 對決王柏融很開心

樂天桃猿隊投手「土虱」曾仁和前天春訓登板先發3局無失分，僅被敲1支安打，成績不錯，但他自認還有地方需要調整，談到先前的中繼定位，曾仁和也說：「教練有在為我著想。」

曾仁和今天參加中職新球季門票開賣記者會時，談到新球季備戰狀況，希望自己不要再受傷，也能幫助球隊再次闖進冠軍賽，「目前自己身體是健康的。」

7日對上台鋼雄鷹隊時，曾仁和擔任先發，3局僅被郭永維敲出一支安打，外加1次失誤，除此之外沒讓其他人上壘，首次對決王柏融的結果是讓他敲出飛球出局。

曾仁和表示，雖然帳面成績不錯，但自認還在春訓階段，仍有很多地方要修正，「第一次對柏融，感覺滿不錯的，他很積極進攻，我投起來也很開心。」

先前猿隊曾將曾仁和新球季角色定位在中繼，曾仁和表示，教練方面有這個想法，也是為了自己著想，「之前身體的狀況，可能覺得我在中繼比較輕鬆，我也以為比較輕鬆，不過其實壓力不一樣。」至於目前春訓備戰上，曾仁和還是照目前的方向，以先發做調整，無論教練定位如何，都全力配合。

曾仁和在門票開賣記者會上，自我介紹開玩笑說是「樂天boys」，對於球迷的「舞王」封號，曾仁和也笑說，只要自己身體沒問題，還是很樂意跳舞，「球迷開心我也開心。」