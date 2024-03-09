中職／攻蛋搶頭香 魏應充：味全龍不排除台北大巨蛋當主場

味全龍隊將成中職史上首支使用台北大巨蛋做為例行賽主場的球隊，昨天在開季記者會中公布年度視覺及聯名卡，球隊復出推手魏應充也在接受媒體訪問時談到，團隊一直在建構棒球經濟生態圈，也在思索是否能把大巨蛋視為主場，未來有非常多可能性，希望更多人一起來推動棒球產業發展。

台北市長蔣萬安在會中致詞指出，他從職棒元年起就支持味全龍，今年職棒史上第一場大巨蛋賽事將登場，他希望可以有更多球迷進場支持棒球運動，大巨蛋不只是運動場館，也是所有台北市民朋友的驕傲、新的地標，他也相信味全龍今年一定可以完成二連霸。

頂新和德文教基金會創辦人魏應充則在致詞中談到，味全龍復出三年就有機會能成為中職史上第一支使用台北大巨蛋作為例行賽主場的球隊，很有福報，這也要感謝職棒二年在台北市立棒球場對「郝伯伯」喊出「我們要大巨蛋」的龍迷們，有當年的那場雨與球迷的吶喊，才有今天的大巨蛋。

魏應充說，味全龍2019年復出，他就一直在推動棒球經濟生態圈，並透過頂新和德文教基金會從社區棒球、基層棒球到女子棒球各環節來培育棒球人才，推廣棒球運動，這一定要向下扎根，未來職棒才能發展得更好，利用這個機會，希望呼籲更多人一起來推動棒球運動。