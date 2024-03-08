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中職／桃園球場傳趕不上開幕戰 桃猿有望順勢「攻蛋」

聯合報／ 記者陳宛晶藍宗標／台北即時報導
桃園棒球場季外進行全面整修恐趕不上中職開季，樂天桃猿隊有望因此順勢「攻蛋」。 聯合報系資料照
桃園棒球場季外進行全面整修恐趕不上中職開季，樂天桃猿隊有望因此順勢「攻蛋」。 聯合報系資料照

樂天桃猿隊桃園棒球場季外進行全面整修，原本預計3月底完工，如今傳出工程來不及，最快要到4月中、晚的話則會影響到開季1個月的賽程，4月初周末賽程可能移往台北大巨蛋。

桃園球場長期因排水問題遭到詬病，去年開季一連串亂象後，被點名是球場優化計畫的重中之重，球季結束後體育署與桃園市政府、樂天球團達成修繕球場的共識，編列預算進行整修，工程預計在3月底完成。

猿隊領隊川田喜則在上周的讀賣巨人軍來台賽事受訪，透露因下雨導致工程延誤，但會趁之後天氣轉晴後趕進度，3月31日的主場開幕戰應該來得及。

據相關人士指出，桃園主場開幕戰應該趕不上3月31日開幕戰，最快要到4月中才有可能回到桃園比賽，甚至慢的話可能影響到一個月。

據了解，猿隊近期已展開接洽備案場地，包括台北大巨蛋、新莊棒球場、天母棒球場等都是選項，而大巨蛋在4月3、4日的中信兄弟、台鋼雄鷹隊二連戰之後，周五到周日目前是空檔，猿隊若加入「攻蛋」行列，本季6隊將全數都在大巨蛋舉辦主場賽事。

棒球 樂天桃猿 讀賣巨人

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