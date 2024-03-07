中職／申皓瑋兩支長打擊沉高陽英雄 悍將對韓職4戰全勝

富邦悍將隊今天在高雄國慶球場和韓職高陽英雄隊（培證英雄隊二軍）交手，洋投布藍登先發3局未失分，申皓瑋4局上敲出陽春全壘打成為致勝一擊，終場以6：1獲勝，目前在熱身賽對戰韓職球隊4戰全勝。

悍將隊全場出現8支安打，申皓瑋3打數2安打都是長打，除了4局上勝利全壘打，5局上追加兩分打點二壘打，孔念恩也貢獻兩支安打，張進德8局上揮出兩分打點安打。

申皓瑋3打數2安打都是長打，攻下3分打點。圖／富邦悍將隊提供

4局上1出局，申皓瑋轟左外野陽春砲，蔣智賢高飛犧牲打再添1分，5局上李宗賢、高國麟、申皓瑋安打再添兩分，悍將隊打完前7局4：1領先，8局上孔念恩、張宥鈞、張進德安打進帳兩分，拉大領先差距，終場以5分之差獲勝。

悍將隊推出7名投手應戰，布藍登投3局被揮出2支安打、2次保送，投出3次三振，接下來李建勳、岳少華、林旺熙、王尉永、曾峻岳、富藍戈各投1局，全場被揮出8支安打，5局下岳少華失1分，是唯一掉分的投手。