快訊

食安風暴延燒！保欣再驗出3批「含蘇丹紅」辣椒粉 流入7縣市、14家業者

驚悚畫面流出…聯航客機起飛後「引擎狂冒火光」 乘客狀況曝光

中職／申皓瑋兩支長打擊沉高陽英雄 悍將對韓職4戰全勝

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
申皓瑋3打數2安打都是長打，攻下3分打點。圖／富邦悍將隊提供
申皓瑋3打數2安打都是長打，攻下3分打點。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將隊今天在高雄國慶球場和韓職高陽英雄隊（培證英雄隊二軍）交手，洋投布藍登先發3局未失分，申皓瑋4局上敲出陽春全壘打成為致勝一擊，終場以6：1獲勝，目前在熱身賽對戰韓職球隊4戰全勝。

悍將隊全場出現8支安打，申皓瑋3打數2安打都是長打，除了4局上勝利全壘打，5局上追加兩分打點二壘打，孔念恩也貢獻兩支安打，張進德8局上揮出兩分打點安打。

申皓瑋3打數2安打都是長打，攻下3分打點。圖／富邦悍將隊提供
申皓瑋3打數2安打都是長打，攻下3分打點。圖／富邦悍將隊提供

4局上1出局，申皓瑋轟左外野陽春砲，蔣智賢高飛犧牲打再添1分，5局上李宗賢、高國麟、申皓瑋安打再添兩分，悍將隊打完前7局4：1領先，8局上孔念恩、張宥鈞、張進德安打進帳兩分，拉大領先差距，終場以5分之差獲勝。

悍將隊推出7名投手應戰，布藍登投3局被揮出2支安打、2次保送，投出3次三振，接下來李建勳、岳少華、林旺熙、王尉永、曾峻岳、富藍戈各投1局，全場被揮出8支安打，5局下岳少華失1分，是唯一掉分的投手。

孔念恩 申皓瑋

延伸閱讀

韓職／柳賢振重返韓國亮相 最快球速進步到144公里

中職／王柏融返台首轟出爐 春訓秀砲火迎戰百轟門檻

MLB／3局3保送丟5分！山本由伸先發被白襪打爆

中職／吳念庭在悍將面前開轟 藍愷青突破僵局1球搞定3出局

相關新聞

中職／王柏融返台首轟出爐 春訓秀砲火迎戰百轟門檻

「台鋼大王」王柏融返台加入台鋼雄鷹隊後，今天在自辦熱身賽對上老東家樂天桃猿隊，王柏融轟出一發陽春砲，在對外賽的首轟出爐。

棒球／吳念庭穿93號加盟全越 談中職選秀語帶保留

旅日好手吳念庭返台加盟甲組成棒「XPORTS全越運動棒球隊」，穿上93號球衣，延續過去「3」、「9」的幸運數字，但對於是...

棒球／吳念庭想在大巨蛋打球 12強有意再披戰袍

旅日好手吳念庭決定返台，第一步先加盟全越運動棒球隊，對於是否參加中職選秀不說死，但年底的世界12強棒球賽若有機會，他義不...

棒球／吳念庭返台手機也要適應 盼日球迷為自己加油

台灣好手吳念庭去年決定離開日職西武獅隊，返台加盟全越運動隊，回到久違的家鄉還有些不適應，他笑說：「手機App都要重新下載...

棒球／不只籃籃！巨人球星哈台啦啦隊 秋廣優人還追蹤另一人

樂天桃猿隊上周日在台北大巨蛋與讀賣巨人隊進行交流賽，啦啦隊CEO籃籃也現身應援，她賽後透過社群平台分享與日本球星秋廣優人的合照，讓許多粉絲相當羨慕。另外還有眼尖網友發現，秋廣優人不僅與籃籃IG互相追蹤

中職／申皓瑋兩支長打擊沉高陽英雄 悍將對韓職4戰全勝

富邦悍將隊今天在高雄國慶球場和韓職高陽英雄隊（培證英雄隊二軍）交手，洋投布藍登先發3局未失分，申皓瑋4局上敲出陽春全壘打...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。