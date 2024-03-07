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棒球／不只籃籃！巨人球星哈台啦啦隊 秋廣優人還追蹤另一人

聯合新聞網／ 綜合報導
籃籃(左)與秋廣優人(右)合影。 截圖自籃籃IG
籃籃(左)與秋廣優人(右)合影。 截圖自籃籃IG

樂天桃猿隊上周日在台北大巨蛋與讀賣巨人隊進行交流賽，啦啦隊CEO籃籃也現身應援，她賽後透過社群平台分享與日本球星秋廣優人的合照，讓許多粉絲相當羨慕。另外還有眼尖網友發現，秋廣優人不僅與籃籃IG互相追蹤，還追蹤籃籃的隊友筠熹。

秋廣優人3月2日對中信兄弟隊的交流賽後，接受主持人訪問，連4次不顧提問高喊「我愛台灣」，讓許多球迷嗨翻。秋廣優人事後透露「我愛台灣」是自球團人員想的，他也開心表示，「全場滿嗨的，真是太好了。」

這次交流賽結束後，秋廣優人在台人氣暴漲，IG追蹤已破11.7萬。籃籃當天賽後在IG發限時動態寫道，「太幸運了！才剛跟經紀人說想跟秋廣優人拍照，然後他就突然出現了！對於我們想跟他合照感到相當懷疑。」

她隨後也發文曬出兩人合照，網友紛紛留言表示羨慕，中信兄弟啦啦隊女神峮峮也留言問，「我只是叫妳偷偷看 竟然給我直接行動？」籃籃則回，「沒辦法，這麼多球員，就剛好遇到他走在我旁邊。」值得一提的是，有網友發現秋廣優人和籃籃互相追蹤，他還追蹤另一位樂天啦啦隊成員筠熹。

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