中職／Fubon Angels韓籍成員李晧禎 擔任361°代言人

運動品牌361°日前宣布和台北富邦勇士隊「台灣噴射機」張宗憲合作，成為台灣第一位品牌代言人後，今天正式宣布邀請富邦育樂旗下啦啦隊Fubon Angels的韓籍成員李晧禎成為361°台灣代言人，不僅是品牌首位女性代言人，也是全台首位與361°合作的啦啦隊員，期待李晧禎在球場上應援的熱情帶給更多粉絲。

李晧禎重磅加盟Fubon Angels，在勇士主場表演舞技精湛外，更展現個人魅力，年初與Angels共同完成盛大公演「Volume up！」，吸引大批粉絲關注，也讓361°看中她的長才與未來發展性，決定邀請加入品牌。

李晧禎相當開心與榮幸能被品牌相中，期待未來有更多的合作，她說：「361°的商品設計簡單乾淨，顏色也很明亮，自己非常喜歡，尤其是運動鞋穿起來非常輕盈，在場上應援時穿著361°的球鞋很舒適，讓我在場上應援無負擔。」

361° Taiwan將於10日在台北花博爭艷館舉行「361°觸地即燃」3x3籃球賽，李晧禎首度以代言人身分出席，為現場選手應援。