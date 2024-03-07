快訊

虱目魚比星巴克好賺？永和地標「三角窗店王」新租客引熱議

台股上漲194點收19,693點 台積電大漲25元站上760元

政院拍板！違停、臨停等十種交通微罪 不記點不得檢舉

中職／Fubon Angels韓籍成員李晧禎 擔任361°代言人

聯合報／ 記者藍宗標／台北即時報導
李晧禎擔任品牌運動品牌361°代言人。圖／富邦悍將隊提供
李晧禎擔任品牌運動品牌361°代言人。圖／富邦悍將隊提供

運動品牌361°日前宣布和台北富邦勇士隊「台灣噴射機」張宗憲合作，成為台灣第一位品牌代言人後，今天正式宣布邀請富邦育樂旗下啦啦隊Fubon Angels的韓籍成員李晧禎成為361°台灣代言人，不僅是品牌首位女性代言人，也是全台首位與361°合作的啦啦隊員，期待李晧禎在球場上應援的熱情帶給更多粉絲。

李晧禎重磅加盟Fubon Angels，在勇士主場表演舞技精湛外，更展現個人魅力，年初與Angels共同完成盛大公演「Volume up！」，吸引大批粉絲關注，也讓361°看中她的長才與未來發展性，決定邀請加入品牌。

李晧禎相當開心與榮幸能被品牌相中，期待未來有更多的合作，她說：「361°的商品設計簡單乾淨，顏色也很明亮，自己非常喜歡，尤其是運動鞋穿起來非常輕盈，在場上應援時穿著361°的球鞋很舒適，讓我在場上應援無負擔。」

361° Taiwan將於10日在台北花博爭艷館舉行「361°觸地即燃」3x3籃球賽，李晧禎首度以代言人身分出席，為現場選手應援。

Fubon Angels 啦啦隊 富邦勇士

延伸閱讀

中職／確定投球計時新規 一軍、冠軍賽登錄人數有變

12強／中職推薦曾豪駒 中華隊教頭下周選訓會議確定

中職／全票通過！蔡其昌連任會長 史上第6人

中職／吳念庭在悍將面前開轟 藍愷青突破僵局1球搞定3出局

相關新聞

中職／香！峮峮義賣「絕版原味球衣」超夯 結標竟達16萬

中國信託慈善基金會近日邀來中信兄弟啦啦隊隊員響應公益，在Yahoo奇摩拍賣網站上進行義賣，其中人氣成員峮峮的絕版親簽球衣，拍賣時間為3月1日至7日中午12點，最終以16萬8000元天價拍出。 據

中職／Fubon Angels韓籍成員李晧禎 擔任361°代言人

運動品牌361°日前宣布和台北富邦勇士隊「台灣噴射機」張宗憲合作，成為台灣第一位品牌代言人後，今天正式宣布邀請富邦育樂旗...

12強／中華隊總教練 中職推薦曾豪駒

第三屆世界棒球12強賽將在今年11月登場，中華職棒聯盟昨召開領隊會議，決定推薦曾豪駒作為中華隊總教練人選，仍要等待與中華...

韓啦啦隊女神搶加盟！「峮峮隊友」吐舌9秒2.1億人融化 空降熱搜前段班

中華職棒35年賽季將於本月30日展開，季前各隊完成球員補強之後，球迷關注目光轉移到場邊「嬌點」啦啦隊女孩身上。中信兄弟昨（5）日正式宣布啦啦隊...

中職／確定投球計時新規 一軍、冠軍賽登錄人數有變

中華職棒聯盟今天召開領隊會議，除了討論世界棒球12強賽總教練人選，也追認日前總教練會議通過的變動，另外一軍登錄人數增加到...

12強／接中華隊教頭有猶豫 曾豪駒：為了台灣棒球…

中華職棒聯盟今天在領隊會議中討論世界12強棒球賽總教練人選，最終決定推薦曾豪駒，獲得徵詢時，曾豪駒考慮許久，最終願意承擔...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。