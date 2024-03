中職／悍將啦啦隊卡卡、百白離隊 慈妹確定續當FA

富邦悍將棒球隊、富邦勇士籃球隊專屬啦啦隊Fubon Angels今天公布異動,卡卡、百白離隊,其他原有成員則留隊,也一併破除球迷圈的謠傳,人氣成員慈妹確定續留。

Fubon Angels今天公布異動,兩位離隊成員,包括從義大犀牛隊時期就加入團隊的卡卡,以及2022年成為練習生、去年轉正的百白。

Fubon Angels接下來將有新成員加入,尚未正式公布人選,至於離隊清單不會再增加。富邦育樂表示,Fubon Angels季前成員離隊異動已完成公布,感謝卡卡、百白在場邊為悍將、勇士應援的貢獻與付出,新球季也將有新成員加入將陸續公布,球迷朋友敬請期待。

Thank You for Being Our Angels

自成第一年就加入團隊的卡卡,將在今年從Fubon Angels畢業,開啟人生新的篇章。2021起擔隊長的卡卡,不僅對每位Angels細心照顧,在場上與騎士、粉絲們的可愛互動也讓人在心中留下深刻印象,感謝卡卡這7年來的努力付出。

從2022年成為練習生的百白,去年成為正式成員,今年因工作規劃暫別應援舞台,祝福百白在不同領域也繼續發光發熱。

謝謝妳們的付出與陪伴,希望們未來無論在哪裡都能持續展現自己獨有的魅力!接下來也將陸續有新成員加入,相關資訊請騎士們隨時定Fubon Angels官方粉專。