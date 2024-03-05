中職／悍將啦啦隊卡卡、百白離隊 慈妹確定續當FA

富邦悍將棒球隊、富邦勇士籃球隊專屬啦啦隊Fubon Angels今天公布異動，卡卡、百白離隊，其他原有成員則留隊，也一併破除球迷圈的謠傳，人氣成員慈妹確定續留。

Fubon Angels今天公布異動，兩位離隊成員，包括從義大犀牛隊時期就加入團隊的卡卡，以及2022年成為練習生、去年轉正的百白。

Fubon Angels接下來將有新成員加入，尚未正式公布人選，至於離隊清單不會再增加。富邦育樂表示，Fubon Angels季前成員離隊異動已完成公布，感謝卡卡、百白在場邊為悍將、勇士應援的貢獻與付出，新球季也將有新成員加入將陸續公布，球迷朋友敬請期待。

Thank You for Being Our Angels

自成第一年就加入團隊的卡卡，將在今年從Fubon Angels畢業，開啟人生新的篇章。2021起擔隊長的卡卡，不僅對每位Angels細心照顧，在場上與騎士、粉絲們的可愛互動也讓人在心中留下深刻印象，感謝卡卡這7年來的努力付出。

從2022年成為練習生的百白，去年成為正式成員，今年因工作規劃暫別應援舞台，祝福百白在不同領域也繼續發光發熱。

謝謝妳們的付出與陪伴，希望們未來無論在哪裡都能持續展現自己獨有的魅力！接下來也將陸續有新成員加入，相關資訊請騎士們隨時定Fubon Angels官方粉專。