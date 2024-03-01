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中職／獅隊公布上半季主題日 高國慶526引退賽、傑尼獅走港風

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
統一獅隊公布上半季主場主題日。圖／統一獅隊提供
統一獅隊公布上半季主場主題日。圖／統一獅隊提供

中職35年將在3月30日開打，今年也是統一獅隊史35周年，獅隊今天公布上半季行銷主題活動，推出七大不同主題類型活動。

獅隊主場開幕戰在3月31日台南棒球場開打，第一場主場賽事，球隊邀請傳奇洋將回到台南主場，邀請不分年齡獅迷一起回到台南迎接新球季。

今年洽逢台南建城400年，球團於4月9日到15日推出台南400主題日「一起臺南，世界交陪」主題日活動，當周賽事凡購買內野門票均可兌換聯名Ｔ恤一件，購買外野門票可兌換聯名毛巾一條，也結合台南400主題日邀請台南名人參與活動。

今年獅隊回饋花東後山地區球迷，分別在上、下半賽事前進花蓮德興棒球場舉辦主場賽事，上半季將於4月19到24日舉辦「後山回饋，原民力量」，推出一系列回饋花東基層棒球的活動。

回憶隊史35年榮耀時刻，5月3日到25日期間的主場將舉辦REMINISCENCE復古月主題活動，每一場賽事邀請隊史不同時期經典傳奇選手回到台南棒球場，當月台南主場賽事也將回歸到傳統應援方式，主隊一壘區域、客隊三壘區域，期待壁壘分明的對抗與激情再次重現。五月復古季主題月最終壓軸活動，26日舉辦「綠色坦克」高國慶引退活動，屆時也將推出一系列引退主題形象、商品及活動。

JLIONS傑尼獅主題日以獅子軍選手為主題，展現不同格的「帥」，歷年曾經舉辦過、「西裝」、「日式」、「偵探」都獲得熱烈迴響，而今年將在6月8到10日連續三天結合港式主題風格，推出JLIONS傑尼獅靚仔茶餐廳主題日活動。

6月22、23日上半季最後一檔主題日活動，推出國語正音班「ㄊ一ㄕ 小學堂」主題日，一個充滿兒時回憶學習的樂趣，ㄅㄆㄇ是語言發音的根源，學習過程中充滿樂趣與記憶，就讓我們一起發揮聯想力，體驗ㄅㄆㄇ無限魅力。

獅隊上半季賽事推出七大主題活動，上半季賽事主場預售票將於下周二起全台統一超商ibon售票系統搶先開賣，2024獅卡會員優先購票從3月5日中午12點起跑，統一獅兆豐聯名卡優先購票為7日中午12點，9日中午12點全面開賣，其中五月份主場賽事搭配復古月主題日活動及高國慶引退日，因活動仍在規畫中，當月主場賽事門票擇期另行開賣。

棒球 統一獅 高國慶

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